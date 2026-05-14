Британские ВМС сообщили о захвате торгового судна у берегов ОАЭ
В 70 км от порта Фуджайра у ОАЭ неизвестные проникли на борт коммерческого судна и направили его в иранские территориальные воды, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
Торговое судно было атаковано у берегов Объединенных Арабских Эмиратов и теперь движется в направлении Ирана, передает РИА «Новости».
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 38 морских милях (70 км) к северо-востоку от Фуджайры, ОАЭ. Сотрудник по безопасности компании сообщил, что судно было захвачено неуполномоченными лицами во время стоянки на якоре и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана», – говорится в заявлении ведомства.
Других подробностей инцидента на данный момент не приводится. Ведется расследование обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая неизвестные снаряды попали в танкер к северу от эмиратской Фуджейры.
Спустя несколько дней американский истребитель атаковал иранское судно в Оманском заливе.
На фоне этих событий США сосредоточили вблизи Ирана группировку из более чем 20 боевых кораблей.