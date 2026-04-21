Вашингтон лишил Эстонию американских ракет из-за иранского конфликта

Министр обороны Эстонии заявил о приостановке поставок американских боеприпасов

Tекст: Мария Иванова

Вашингтон остановил отправку вооружений Таллину до окончания конфликта с Ираном, передает ТАСС. Соответствующее решение было озвучено после телефонных переговоров эстонского министра обороны Ханно Певкура с главой Пентагона Питом Хегсетом.

«На данный момент мы исходим из того, что поставки приостановлены до завершения войны в Иране. Если она затянется, нам определенно придется пересмотреть свои планы», – заявил руководитель военного ведомства.

Певкур пояснил, что ограничения коснулись снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, объемы этих поставок в текущем году исчислялись десятками миллионов.

Министр подчеркнул, что в случае затягивания противостояния республике придется искать альтернативных поставщиков на мировом рынке вооружений.

