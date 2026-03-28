США заставят ВСУ перейти в «сберегающий режим»

Tекст: Андрей Резчиков

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае форс-мажора страна может направить вооружение на Ближний Восток вместо Украины. По его словам, Вашингтон исходит прежде всего из собственных военных задач и национальных интересов. «Если у США будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии в национальных интересах США, мы всегда сделаем сначала то, что касается нашей страны», – заявил Рубио, добавив, что «этого пока не произошло».

Госсекретарь подчеркнул, что значительная часть вооружений для Украины поставляется через механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – список приоритетных требований Украины), где европейские страны покупают американское оружие для Киева.

Заявление прозвучало как ответ на нежелание европейских союзников активно участвовать в операциях США на Ближнем Востоке (в частности, по разблокировке Ормузского пролива). Рубио провел параллель: если лидеры Европы говорят, что война в Иране – «не их война», то США могут напомнить, что война на Украине – «не американская война», несмотря на огромный вклад Вашингтона.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль и глава евродипломатии Кая Каллас выразили резкое несогласие, заявив, что обороноспособность Украины не должна страдать из-за конфликта на Ближнем Востоке. По данным Politico и Bloomberg, Вашингтон уже начал неофициально предупреждать союзников о возможных задержках поставок боеприпасов и ракет для систем Patriot в ближайшие месяцы из-за сокращения запасов Пентагона.

По данным газеты The Washington Post, Пентагон рассматривает возможность перенаправления на Ближний Восток поставок вооружений, предназначенных для Украины, поскольку боевые действия «истощают запасы наиболее важных боеприпасов американской армии».

Сильнее всего перенаправление военных поставок может ударить по боеприпасам к ПВО. Это касается не только ракет-перехватчиков к комплексов Patriot, но и снарядов калибра 155 мм, ракет Hellfire и систем GMLRS. Пентагон уже уведомил Конгресс о намерении использовать около 750 млн долларов из фондов PURL для пополнения собственных запасов США.

По данным Reuters, война в Иране поглощает ракеты-перехватчики для систем Patriot (PAC-3) гораздо быстрее, чем их производят. В первые дни конфликта США и их союзники в Персидском заливе израсходовали около 800 противоракет. При текущем объеме производства в 600 единиц в год это создает физическую невозможность обеспечивать одновременно два театра военных действий.

Президент США называл стандартной практику перенаправления оружия между регионами, заявив: «Иногда мы берем из одного места для другого».

О том, что эффективность работы средств ПВО в Вооруженных силах Украины (ВСУ) снизилась из-за нехватки боеприпасов и специалистов в связи с их отправкой на Ближний Восток, на этой неделе сообщал военный эксперт Андрей Марочко. Эксперт рассказал ТАСС, что Киев в последнее время стал реже применять дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы и авиацию, поставленные странами НАТО, из-за чего украинские войска беспилотных систем не справляются с поставленными задачами. Кроме того, по его словам, украинским системам ПВО проблем добавляет изменение тактики и стратегии нанесения ударов Минобороны РФ, модернизация ударных российских систем.

О том, что Украина может остаться без ракет-перехватчиков из-за исчерпания запасов США, пишет американская газета The Wall Street Journal. Страны Персидского залива также наращивают запросы на подобные системы. «ОАЭ, Катар и Бахрейн просят у США перехватчики... Аналитики заявили, что модель борьбы против Ирана неустойчива в долгосрочной перспективе... (Участвующие в конфликте) на других полях сражений, таких как Украина, скорее всего, пострадают от последствий дефицита, которые сейчас углубляются», – приводит издание оценку экспертов.

На самой Украине говорят, что при сохранении текущей динамики перенаправления ресурсов страна начнет сталкиваться с критическим дефицитом боеприпасов уже в апреле. При этом генсек НАТО Марк Рютте и ряд европейских лидеров публично настаивают на том, что поставки «продолжаются по графику», пытаясь успокоить Киев и европейскую общественность на фоне фактического истощения арсеналов.

В экспертной среде сходятся во мнении, что без новых поставок вооружений процесс деградации ВСУ будет нарастать, и в конечном итоге может произойти обнуление всей системы. Если логистика будет серьезно нарушена, то войска на передовой перестанут получать боеприпасы, технику и даже патроны. В таких условиях украинские подразделения будут либо отступать, либо попадать в окружение.

«Заявление Марко Рубио – это не политическая оговорка, а отражение объективной реальности. Оружие не может не направляться туда, куда уже направляются американские военнослужащие», – отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, член экспертного совета «Офицеров России».

Он напомнил, что американская тактика, известная еще со времен Второй мировой, строится на тотальном превосходстве с воздуха: бомбардировки, ракетные удары, прикрытие ПВО, средства радиоэлектронной борьбы.

«Все это требует огромного количества военно-технических ресурсов. Если готовится наземная операция, туда пойдут не только морские пехотинцы, но и сухопутные войска, а значит – и танки, и бронемашины, и артиллерия, и, разумеется, средства ПВО и беспилотники. В такой логике для Украины ничего не остается.

Если что-то и перепадет киевскому режиму, то только по остаточному принципу и, вероятно, уже на коммерческой основе.

Бесплатных поставок, скорее всего, больше не будет: зачем правительству США тратить огромные деньги на закупки вооружения для Украины, если те же средства нужны для обеспечения собственной армии на Ближнем Востоке?» – рассуждает собеседник.

«Заявление Марко Рубио не требует сложной расшифровки. Речь идет о простом и жестком перераспределении ресурсов. Европейские союзники заплатили за оружие, которое должно было пойти на Украину, но теперь американцы решают оставить его для себя. Когда французы попытались протестовать, средства с одного из фондов были просто перенаправлены на закупку F-35. Все. Американцы ведут себя как хозяева над своими вассалами, и вассалы не вправе диктовать, куда пойдут их собственные деньги», – отмечает Станислав Крапивник, бывший офицер вооруженных сил США.

Речь идет не только о боеприпасах, которые уже лежат на складах, но и о текущем и будущем производстве. «Все, что производится сейчас и будет производиться в обозримой перспективе, американцы забирают для собственных нужд. Это касается и систем ПВО Patriot, и NASAMS, и артиллерийских снарядов. Европейские страны заплатили за эти объемы, но теперь производство перенаправляется в пользу США и их союзников на Ближнем Востоке», – пояснил эксперт.

Перенджиев обращает внимание на парадоксальную, с его точки зрения, ситуацию: у руководства Украины, включая Владимира Зеленского, по разным оценкам, накоплены огромные средства за рубежом. «Если бы хотя бы 50% этих средств было направлено на закупку вооружения, украинская армия не испытывала бы дефицита. Однако вместо этого Киев продолжает требовать бесплатных поставок, не желая тратить собственные ресурсы на собственную же армию», – добавил спикер.

Снижение эффективности украинской ПВО – это первые признаки системного кризиса. «Без подпитки новыми поставками этот процесс будет постепенно нарастать, и в конечном итоге может произойти обнуление всей системы противовоздушной обороны.

Если же инициатива по закупкам за собственный счет не будет проявлена, а жадность, как говорится, «фраеров сгубит», то деградация ПВО станет необратимой», – прогнозирует Перенджиев.

По мнению Крапивника, системный кризис противовоздушной обороны Украины существует давно. «Сейчас он лишь усугубляется, и ничего нового в этом нет. Проблема носит физический характер: ракет Patriot PAC-3 производится в объеме 35-40 единиц в месяц. Этого катастрофически мало. Запасы PAC-2, предназначенных для перехвата баллистических ракет, уже практически исчерпаны. Ракеты ATACMS производятся буквально единицами в месяц, вручную, чтобы максимизировать цену. Воевать просто нечем. А то, что производится сейчас, изначально рассчитывалось на Украину, но теперь пойдет в Израиль», – считает эксперт.

При этом следует ожидать расширение географии российских ударов. «Для российских военных уже сейчас доступны все объекты на Украине. Эффективность украинской ПВО относительна. Последние удары по объектам СБУ, где погибли или были тяжело ранены высокопоставленные сотрудники и иностранные кураторы из стран НАТО, показывают: даже штабы, которые должны прикрываться в первую очередь, не всегда защищены», – пояснил Перенджиев.

Сейчас Россия вынуждена использовать тактику отвлекающих ударов, ложных атак, чтобы насытить ПВО противника и затем нанести реальный удар. «Если украинская ПВО перестанет существовать как эффективная система, необходимость в таких отвлекающих маневрах отпадет. Удары можно будет наносить напрямую, экономя ресурсы и повышая интенсивность», – подчеркивает эксперт.

Главный эффект от ослабления украинской ПВО – это не столько прямое воздействие на линию боевого соприкосновения, сколько возможность нарушить систему обеспечения украинских войск. «Без прикрытия с воздуха становятся уязвимыми склады боеприпасов, топливные хранилища, ремонтные базы, пути подвоза. Если удастся серьезно нарушить эту логистику, то войска на передовой перестанут получать в нужных объемах не только боеприпасы и технику, но даже патроны», – добавляет собеседник.

Эксперт отмечает, что на некоторых участках фронта у ВСУ уже сейчас наблюдается нехватка беспилотников, что парадоксально на фоне интенсивных обстрелов российских приграничных регионов. «Это свидетельствует о том, что ресурсы распределяются неравномерно, и, возможно, в ущерб линии фронта. Если новых поставок не будет, а российские войска продолжат уничтожать имеющиеся запасы,

ВСУ вынуждены будут перейти в «сберегающий режим» – стрелять реже, экономить боеприпасы. В такой ситуации их подразделения будут либо отступать в ускоренном режиме, либо оказываться в окружении

или полукольце, с перспективой гибели или сдачи в плен», – прогнозирует спикер.

Отдельно эксперт обращает внимание на то, что украинские силы продолжают расходовать ресурсы на удары по российским мирным жителям, что с военной точки зрения является бесполезной тратой. Эта тактика рассчитана на психологический эффект. «Однако если в условиях дефицита ресурсов такие удары будут продолжаться в ущерб боевым действиям на линии фронта, это только ускорит общий коллапс украинской обороны», – считает Перенджиев.

По словам Крапивника, заявления украинской стороны о высоком проценте перехватов, не соответствует действительности. «С первого дня войны эти данные были ложью и остаются ложью. Видео, на которых российские дроны и ракеты беспрепятственно пролетают над территорией Украины без всякого противодействия, лучше любых отчетов демонстрируют реальное положение дел. Реально сбивается, по оценкам, не более трети целей. И ситуация будет только ухудшаться», – полагает он.

При этом тотального исчезновения украинской ПВО ожидать не стоит. Останутся отдельные системы, например немецкие IRIS-T. Украина также пытается использовать ракеты «воздух-воздух» с истребителей F-16 для перехвата дронов, но это дорого и малоэффективно.

«Однако говорить о сколь-нибудь надежной защите не приходится. Защита станет точечной, очаговой, а не эшелонированной. Ситуация для украинской ПВО будет только ухудшаться. Запасы ракет к основным комплексам практически исчерпаны, производство новых объемов ничтожно, а то, что производится, переориентируется на другие театры военных действий. Украина, лишившись возможности пополнять свой боекомплект, вынуждена будет все чаще наблюдать за пролетом российских ракет и беспилотников без возможности их перехвата», – прогнозирует Крапивник.