В США назвали освобождение Ермака признаком безумия

Подполковник США Дэвис назвал освобождение Ермака признаком потери реальности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Подполковник США армии США в отставке Дэниэл Дэвис обвинил Владимира Зеленского в безумии из-за освобождения бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который обвиняется в масштабной коррупции и хищениях крупных сумм денежных средств. Американский офицер назвал это признаком потери реальности, пишет РИА «Новости».

В эфире YouTube-канала Deep Dive Дэвис заявил: «Мне кажется, что Зеленский просто сошел с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине. Это просто поражает».

По словам эксперта, действия Зеленского выглядят абсурдными уже потому, что дело Андрея Ермака выставляет киевский режим в крайне непривлекательном свете. Дэвис отметил, что украинский лидер должен быть осторожен с рисками и, по его мнению, не настолько глуп, чтобы терять и без того низкую поддержку без какой-либо выгоды.

Как напомнили в эфире, в понедельник Андрей Ермак вышел из следственного изолятора под внесенный залог в размере 140 млн гривен. Именно это решение и стало причиной резкой реакции американского подполковника в отставке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО под залог в 3,1 млн долларов после четырех суток под стражей. Высший антикоррупционный суд Украины подтвердил внесение залога за Ермака.

Ранее в Германии назвали арест Ермака последним предупреждением Зеленскому от Запада.