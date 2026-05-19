Дрон ВСУ убил мужчину в Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский беспилотник в селе Новая Нелидовка Белгородского округа Белгородской области убил мужчину и повредил часовню, сообщил региональный оперштаб. В результате взрыва мужчина, находившийся рядом с местом падения дрона, получил смертельные ранения и скончался до прибытия медиков.

«Региональный оперштаб выражает соболезнования родным погибшего», – говорится в сообщении. По данным штаба, ударная волна также повредила фасад и остекление часовни Димитрия Солунского. Кроме того, осколками был задет один легковой автомобиль, получивший повреждения.

Накануне в области в поселке Борисовка в результате атаки украинского беспилотника погибли двое местных жителей. Ранее в селе Бессоновка Белгородского округа мужчина скончался в областной клинической больнице после тяжелых ранений при взрыве украинского беспилотника.

До этого, 12 мая, оперштаб Белгородской области сообщил о гибели двух человек и ранении восьми мирных жителей в результате ударов украинских дронов.