Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.3 комментария
Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
Избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Румена Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.
Политическое объединение завершило подсчет со значительным отрывом. По итогам обработки 100% бюллетеней партия набрала 44,5% голосов, передает РИА «Новости».
Голосование за новый состав парламента состоялось 19 апреля. Фаворитом гонки стала коалиция, которую возглавляет бывший президент страны.
Румен Радев известен своей позицией по украинскому кризису. Политик неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву, призывая Европу пересмотреть отношение к спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Румена Радева с успехом партии «Прогрессивная Болгария».