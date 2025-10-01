Reuters сообщило о сокращении Евросоюзом квот на импорт стали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еврокомиссия намерена резко сократить существующие импортные квоты на сталь почти вдвое и увеличить пошлины на объемы, превышающие эти квоты, до 50%, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Такие меры будут включены в новый пакет защитных решений для защиты европейской металлургии.

Как отмечает агентство, эти шаги напоминают тарифную политику, уже действующую в США и Канаде. Ожидается, что официальное заявление Еврокомиссии по данному вопросу будет сделано 7 октября.

В августе Евросоюз и США опубликовали совместное заявление по итогам переговоров, где зафиксировали ключевые параметры будущей сделки о пошлинах. Там речь шла о введении пошлин в размере 15% на все экспортируемые в США товары из ЕС, за исключением ряда позиций, а также об отказе Брюсселя от ответных мер и о крупных обязательствах по закупкам американских энергоресурсов и электронной продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о том, что Евросоюз и США ведут переговоры по снижению пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Еврокомиссия представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.