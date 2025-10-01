Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Reuters сообщило о сокращении Евросоюзом квот на импорт стали
Брюссель планирует ужесточить импортные ограничения на сталь, одновременно предлагая повысить пошлины на продукцию сверх новых лимитов до 50%, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Еврокомиссия намерена резко сократить существующие импортные квоты на сталь почти вдвое и увеличить пошлины на объемы, превышающие эти квоты, до 50%, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Такие меры будут включены в новый пакет защитных решений для защиты европейской металлургии.
Как отмечает агентство, эти шаги напоминают тарифную политику, уже действующую в США и Канаде. Ожидается, что официальное заявление Еврокомиссии по данному вопросу будет сделано 7 октября.
В августе Евросоюз и США опубликовали совместное заявление по итогам переговоров, где зафиксировали ключевые параметры будущей сделки о пошлинах. Там речь шла о введении пошлин в размере 15% на все экспортируемые в США товары из ЕС, за исключением ряда позиций, а также об отказе Брюсселя от ответных мер и о крупных обязательствах по закупкам американских энергоресурсов и электронной продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о том, что Евросоюз и США ведут переговоры по снижению пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Еврокомиссия представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.