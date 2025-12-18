Лидеры ЕС не достигли соглашения по активам России по итогам первого дня саммита

Tекст: Вера Басилая

Лидеры Евросоюза в первый день саммита Евросовета не смогли достичь согласия по вопросу использования замороженных активов Банка России, передает РИА «Новости».

Тема российских активов не вошла в коммюнике, а заявление начинается с раздела по Ближнему Востоку – это указывает, что раздел, связанный с Украиной, скорее всего, не опубликован из-за разногласий среди стран ЕС.

Дальнейшие главы итогового документа посвящены вопросам безопасности, обороны, многолетнему финансовому плану, перспективам расширения Евросоюза, а также миграции. Некоторые пункты касаются менее значимых тем.

Напомним, Еврокомиссия настаивает на согласии по использованию российских активов для поддержки Киева. Обсуждается вариант предоставления Украине от 185 до 210 млрд евро в виде кредита, который Киев должен будет вернуть после конфликта и при условии выплаты «материального ущерба» со стороны Москвы.

На ваш взгляд Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее в российском МИД заявляли, что инициативы ЕС о выплате Россией репараций Украине далеки от реальности и Брюссель занимается «воровством активов России».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас оценила шансы согласия Евросоюза на изъятие российских активов как «50 на 50».

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена использовать любые доступные законные меры против всех причастных к экспроприации российских активов, включая лиц, принимавших и исполнявших такие решения.