Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.



