НАБУ провело обыски у водителя экс-главы офиса Зеленского Ермака
В рамках антикоррупционного расследования у водителя Андрея Ермака, который прежде занимал пост главы офиса Владимира Зеленского, прошли обыски, сообщили украинские СМИ.
В ходе следственных мероприятий сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изъяли телефоны и другие электронные устройства, передает ТАСС.
Информация о том, удалось ли получить какие-либо данные, имеющие отношение к расследованию, не разглашается. Расследование, в котором фигурирует Ермак, продолжается, а его активная фаза, по словам источников, сохраняется.
Источники заявили, что в НАБУ понимают «общественный запрос на скорый результат». Однако ведомство не собирается искусственно ускорять процесс, пишет издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.