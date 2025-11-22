  • Новость часаЛидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    22 ноября 2025, 19:30 • В мире

    Европа прикрывает «срач» Зеленского

    Украинскую коррупцию подпитывают личные интересы западных лидеров

    @ Danylo Antoniuk/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Владимир Зеленский старательно дистанцируется от грандиозного коррупционного скандала, связанного с его близким соратником, и призывает «прекратить срач» на эту тему. В этом главе киевского режима помогают его западные спонсоры, тщательно заглушая шум по этому поводу. Похоже, что у европейских политиков на то имеются личные, корыстные интересы.

    Если бы эту историю писал автор детективов, не исключено, что он озаглавил бы ее «делом о золотом унитазе». За считанные часы до обыска и вероятного задержания Тимур Миндич – друг, деловой партнер, соратник и вообще особа, приближенная к главе киевского режима, – бежал из страны. Следствию остались сотни часов телефонных прослушек, вскрытая коррупционная схема с откатами вокруг «Энергоатома» (всего было украдено около 100 млн долларов) и вещественные доказательства широкого образа жизни главного подозреваемого, включая золотой унитаз в его резиденции.

    Скандал затронул высших руководителей Украины. По делу уже арестованы бывший вице-премьер Алексей Чернышов, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк. Своих постов лишились министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Бывший министр обороны Рустем Умеров также оказался под подозрением.

    Западные спонсоры Украины возмущены коррупционным скандалом, но лично глава киевского режима для них остался по-прежнему вне каких-либо подозрений. Ряд западных СМИ, рассказывая о громком скандале, пытаются создать впечатление, что лично Зеленский никак не может быть замешан в коррупции. Тут же нашелся самый надежный (и анонимный) источник в окружении Зеленского, который довел до сведения западных обывателей, что Зеленский был застигнут врасплох открывшимися фактами, «принял самые жесткие меры, которые ему позволяют его полномочия», «не говорил с Миндичем» с тех пор, когда стало известно о схеме откатов, и вообще совершенно ни при чем.

    Le Parisien и вовсе впал в элегический тон: «Кто утверждал, что на Украине не умеют бороться с коррупцией? Антикоррупционные структуры в Киеве предали огласке… громкий коррупционный скандал о присвоении 86 млн евро в секторе энергетики». 15 месяцев следствия, кодовое название операции «Мидас» (по имени легендарного царя, который превращал в золото все, к чему прикасался), деньги отмывались в основном за границей. Специалист по Украине Адриан Нонжон из Католического института Парижа умиляется: «Это доказывает, что Украина использует все возможные средства, чтобы перевернуть страницу коррупции».

    Нидерландский канал RTL также старательно подчеркивает, что «нет никаких доказательств причастности самого Зеленского», но в то же время признает, что «его позиции ослабли». А польская «Речь Посполита», упомянув, что Миндич был близким другом Зеленского, который даже отмечал свой день рождения в его квартире, никак далее не развивает эту тему. Иначе говоря, налицо попытки подавать произошедшее как досадную случайность, почти мелочь, которая точно не должна повлиять на отношение Запада к главе киевского режима и самому этому режиму в целом.

    В отличие от европейских СМИ американская пресса – как, к примеру, New York Times – не скрывает, что «участие министров и бывшего делового партнера Зеленского вызывает вопрос, знал ли украинский президент о коррупционной схеме». Издание замечает, что риски коррупции «заставят международных союзников подумать дважды, прежде чем отправлять очередные деньги».

    Однако европейцев ничего не смущает, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже лоббирует предоставление Украине грантов или кредитов в размере не менее 90 млрд евро, не исключая при этом экспроприации российских средств. А немецкая Handelsblatt поучает, что «коррупция на Украине не должна использоваться как предлог для сокращения помощи». Логика при этом продемонстрирована поразительная: раз скандал вспыхнул, значит, на Украине борются с коррупцией, Украина на верном пути.

    Это возмутило венгров, и министр иностранных дел Петер Сийярто написал:

    «То, что творит Брюссель, ненормально: несмотря на то, что, как выяснилось, часть средств европейцев была потрачена… на золотые унитазы и другие предметы роскоши, теперь они хотят отправить на Украину еще 100 млрд из средств европейских налогоплательщиков».

    Неужели власти ЕС и в самом деле не сознают степень риска? Или в их глазах конечная цель – нанесение ущерба России – оправдывает любые средства? Или все гораздо проще, и на словах призывая к борьбе с коррупцией, они сами являются ее бенефициарами?

    Как сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Сегодня многих политиков на Западе объединяет одно: заинтересованность в украинской коррупции и одновременно демонстративная борьба с нею. Вы считаете, у них были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах коррупционных и участвовали. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы. Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же. В этом суть игры».

    О том же говорят и западные эксперты. «Эти 100 мллн долларов, коррупционные махинации (в окружении Зеленского – прим ВЗГЛЯД), о которых все говорят, – мелочь. Министерство обороны США сейчас ведет расследование, основываясь на <…> разоблачительных документах, фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. – заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    – Они ищут 48 млрд долларов, которые были переправлены, большая часть из которых – на счета Зеленского. Миллиардов!».

    По словам эксперта, высокопоставленные европейские чиновники прямо заинтересованы в украинской коррупции – как и в продолжении боевых действий. «А вы хотите знать, почему Кая Каллас так хочет, чтобы конфликт продолжался? Большинство этих денег ушло в банки Эстонии», – говорит Джонсон.

    На обнародованных записях помимо прочего упоминается о том, что украденные деньги выводились через Швейцарию и Израиль. Часть средств, которые выделяет Европа, идет на закупку вооружений, что-то тратится на социальные программы, но финансирование собственного европейского ВПК и банков (вряд ли дело ограничивалось только швейцарскими) можно считать поддержкой своей экономики.

    Если рассматривать коррупцию не с точки зрения юридической, а лишь как часть экономики, Европа вряд ли что-то теряет. Более того, зная, куда именно движутся финансовые потоки и кто конкретно за ними стоит, приобретает заодно и полезный компромат на украинские политические фигуры.

    Или же же взять еще одного деятельного защитника Украины, французского президента Макрона, которого у него на родине зовут «другом хозяев». Изначально тесно связанный с финансовыми элитами, он лоббирует интересы военно-промышленного комплекса. А его положение позволяет ему проталкивать продажи истребителей «Рафаль» в интересах группы «Дассо».

    Порой в прессу просачиваются изумительные детали: так, в прошлом году он навязал продажу этих самолетов Сербии, которая для оплаты контракта взяла кредит во французских банках, то есть добился двойной выгоды для своих друзей – банкиров и производителей оружия. Можно, конечно, верить в его бескорыстие, но, учитывая тесную дружбу Макрона с погрязшим в коррупционных процессах Саркози, можно лишь гадать, какой процент денег от этих контрактов прилипает к рукам нынешнего президента Франции.

    А на текущей неделе Макрон подписал протокол о намерениях с Зеленским о продаже оружия, не разглашая детали – что наводит на мысли об очередной коррупционной схеме. Попутно Макрон навязал Украине локомотивы фирмы «Альстом» – а именно с ее именем связан громкий коррупционный скандал, истоки которого идут из времен, когда Макрон еще был министром финансов. Если вкратце, Макрон дал согласие на продажу активов «Альстома» и еще нескольких французских компаний, после чего покупатели щедро профинансировали его предвыборную кампанию.

    Разумеется, абсолютно демократическое и независимое расследование ни к чему не привело, а депутат Оливье Марле, который вскрыл всю схему, загадочным образом покончил с собой. Можно предположить, что при подписании контракта о продаже локомотивов Макрон тоже внакладе не останется и старые друзья как минимум помогут ему занять приличный пост после того, как он перестанет быть президентом.

    В аналогичном ключе действуют и другие западные политики. Можно, к примеру, вспомнить Данию, где муж премьера Метте Фредериксен осваивает бюджеты, снимая фильмы о Зеленском, а сама она протолкнула строительство завода для производства ракетного топлива в интересах украинской компании Fire Point, нарушив при этом ряд статей датского законодательства.

    Но на словах Европа так борется с коррупцией, что местные СМИ не допускают и тени подозрения в том, что Зеленский прекрасно был осведомлен о золотых унитазах Миндича.

    Не исключено, что козлом отпущения в итоге назначат Андрея Ермака, руководителя офиса президента Украины, которого на Западе называют «правой рукой» Зеленского. В материалах прослушки Ермак фигурирует под кличкой «Али-Баба». Отставки его уже потребовали лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава украинской разведки Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров.

    Однако Зеленский давлению не уступил и идти на поводу у соратников отказался – по крайней мере, пока. В прозвучавшем в субботу видеообращении глава киевского режима заявил, что сейчас стране «надо собраться, прийти в себя, остановить «срач», остановить политические игрища». Действительно, нельзя же из-за таких пустяков, как украденные миллиарды, отказываться от друзей. Тем более что Европа все равно готова выделять любые средства, лишь бы Украина продолжала боевые действия – и никакие коррупционные скандалы этому не помеха.

