Европа прикрывает «срач» Зеленского

Украинскую коррупцию подпитывают личные интересы западных лидеров

Tекст: Валерия Вербинина

Если бы эту историю писал автор детективов, не исключено, что он озаглавил бы ее «делом о золотом унитазе». За считанные часы до обыска и вероятного задержания Тимур Миндич – друг, деловой партнер, соратник и вообще особа, приближенная к главе киевского режима, – бежал из страны. Следствию остались сотни часов телефонных прослушек, вскрытая коррупционная схема с откатами вокруг «Энергоатома» (всего было украдено около 100 млн долларов) и вещественные доказательства широкого образа жизни главного подозреваемого, включая золотой унитаз в его резиденции.

Скандал затронул высших руководителей Украины. По делу уже арестованы бывший вице-премьер Алексей Чернышов, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк. Своих постов лишились министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Бывший министр обороны Рустем Умеров также оказался под подозрением.

Западные спонсоры Украины возмущены коррупционным скандалом, но лично глава киевского режима для них остался по-прежнему вне каких-либо подозрений. Ряд западных СМИ, рассказывая о громком скандале, пытаются создать впечатление, что лично Зеленский никак не может быть замешан в коррупции. Тут же нашелся самый надежный (и анонимный) источник в окружении Зеленского, который довел до сведения западных обывателей, что Зеленский был застигнут врасплох открывшимися фактами, «принял самые жесткие меры, которые ему позволяют его полномочия», «не говорил с Миндичем» с тех пор, когда стало известно о схеме откатов, и вообще совершенно ни при чем.

Le Parisien и вовсе впал в элегический тон: «Кто утверждал, что на Украине не умеют бороться с коррупцией? Антикоррупционные структуры в Киеве предали огласке… громкий коррупционный скандал о присвоении 86 млн евро в секторе энергетики». 15 месяцев следствия, кодовое название операции «Мидас» (по имени легендарного царя, который превращал в золото все, к чему прикасался), деньги отмывались в основном за границей. Специалист по Украине Адриан Нонжон из Католического института Парижа умиляется: «Это доказывает, что Украина использует все возможные средства, чтобы перевернуть страницу коррупции».

Нидерландский канал RTL также старательно подчеркивает, что «нет никаких доказательств причастности самого Зеленского», но в то же время признает, что «его позиции ослабли». А польская «Речь Посполита», упомянув, что Миндич был близким другом Зеленского, который даже отмечал свой день рождения в его квартире, никак далее не развивает эту тему. Иначе говоря, налицо попытки подавать произошедшее как досадную случайность, почти мелочь, которая точно не должна повлиять на отношение Запада к главе киевского режима и самому этому режиму в целом.

В отличие от европейских СМИ американская пресса – как, к примеру, New York Times – не скрывает, что «участие министров и бывшего делового партнера Зеленского вызывает вопрос, знал ли украинский президент о коррупционной схеме». Издание замечает, что риски коррупции «заставят международных союзников подумать дважды, прежде чем отправлять очередные деньги».

Однако европейцев ничего не смущает, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже лоббирует предоставление Украине грантов или кредитов в размере не менее 90 млрд евро, не исключая при этом экспроприации российских средств. А немецкая Handelsblatt поучает, что «коррупция на Украине не должна использоваться как предлог для сокращения помощи». Логика при этом продемонстрирована поразительная: раз скандал вспыхнул, значит, на Украине борются с коррупцией, Украина на верном пути.

Это возмутило венгров, и министр иностранных дел Петер Сийярто написал:

«То, что творит Брюссель, ненормально: несмотря на то, что, как выяснилось, часть средств европейцев была потрачена… на золотые унитазы и другие предметы роскоши, теперь они хотят отправить на Украину еще 100 млрд из средств европейских налогоплательщиков».

Карикатура

Неужели власти ЕС и в самом деле не сознают степень риска? Или в их глазах конечная цель – нанесение ущерба России – оправдывает любые средства? Или все гораздо проще, и на словах призывая к борьбе с коррупцией, они сами являются ее бенефициарами?

Как сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Сегодня многих политиков на Западе объединяет одно: заинтересованность в украинской коррупции и одновременно демонстративная борьба с нею. Вы считаете, у них были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах коррупционных и участвовали. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы. Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же. В этом суть игры».

О том же говорят и западные эксперты. «Эти 100 мллн долларов, коррупционные махинации (в окружении Зеленского – прим ВЗГЛЯД), о которых все говорят, – мелочь. Министерство обороны США сейчас ведет расследование, основываясь на <…> разоблачительных документах, фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. – заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

– Они ищут 48 млрд долларов, которые были переправлены, большая часть из которых – на счета Зеленского. Миллиардов!».

По словам эксперта, высокопоставленные европейские чиновники прямо заинтересованы в украинской коррупции – как и в продолжении боевых действий. «А вы хотите знать, почему Кая Каллас так хочет, чтобы конфликт продолжался? Большинство этих денег ушло в банки Эстонии», – говорит Джонсон.

На обнародованных записях помимо прочего упоминается о том, что украденные деньги выводились через Швейцарию и Израиль. Часть средств, которые выделяет Европа, идет на закупку вооружений, что-то тратится на социальные программы, но финансирование собственного европейского ВПК и банков (вряд ли дело ограничивалось только швейцарскими) можно считать поддержкой своей экономики.

Если рассматривать коррупцию не с точки зрения юридической, а лишь как часть экономики, Европа вряд ли что-то теряет. Более того, зная, куда именно движутся финансовые потоки и кто конкретно за ними стоит, приобретает заодно и полезный компромат на украинские политические фигуры.

Или же же взять еще одного деятельного защитника Украины, французского президента Макрона, которого у него на родине зовут «другом хозяев». Изначально тесно связанный с финансовыми элитами, он лоббирует интересы военно-промышленного комплекса. А его положение позволяет ему проталкивать продажи истребителей «Рафаль» в интересах группы «Дассо».

Порой в прессу просачиваются изумительные детали: так, в прошлом году он навязал продажу этих самолетов Сербии, которая для оплаты контракта взяла кредит во французских банках, то есть добился двойной выгоды для своих друзей – банкиров и производителей оружия. Можно, конечно, верить в его бескорыстие, но, учитывая тесную дружбу Макрона с погрязшим в коррупционных процессах Саркози, можно лишь гадать, какой процент денег от этих контрактов прилипает к рукам нынешнего президента Франции.

А на текущей неделе Макрон подписал протокол о намерениях с Зеленским о продаже оружия, не разглашая детали – что наводит на мысли об очередной коррупционной схеме. Попутно Макрон навязал Украине локомотивы фирмы «Альстом» – а именно с ее именем связан громкий коррупционный скандал, истоки которого идут из времен, когда Макрон еще был министром финансов. Если вкратце, Макрон дал согласие на продажу активов «Альстома» и еще нескольких французских компаний, после чего покупатели щедро профинансировали его предвыборную кампанию.

Разумеется, абсолютно демократическое и независимое расследование ни к чему не привело, а депутат Оливье Марле, который вскрыл всю схему, загадочным образом покончил с собой. Можно предположить, что при подписании контракта о продаже локомотивов Макрон тоже внакладе не останется и старые друзья как минимум помогут ему занять приличный пост после того, как он перестанет быть президентом.

В аналогичном ключе действуют и другие западные политики. Можно, к примеру, вспомнить Данию, где муж премьера Метте Фредериксен осваивает бюджеты, снимая фильмы о Зеленском, а сама она протолкнула строительство завода для производства ракетного топлива в интересах украинской компании Fire Point, нарушив при этом ряд статей датского законодательства.

Но на словах Европа так борется с коррупцией, что местные СМИ не допускают и тени подозрения в том, что Зеленский прекрасно был осведомлен о золотых унитазах Миндича.

Не исключено, что козлом отпущения в итоге назначат Андрея Ермака, руководителя офиса президента Украины, которого на Западе называют «правой рукой» Зеленского. В материалах прослушки Ермак фигурирует под кличкой «Али-Баба». Отставки его уже потребовали лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава украинской разведки Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров.

Однако Зеленский давлению не уступил и идти на поводу у соратников отказался – по крайней мере, пока. В прозвучавшем в субботу видеообращении глава киевского режима заявил, что сейчас стране «надо собраться, прийти в себя, остановить «срач», остановить политические игрища». Действительно, нельзя же из-за таких пустяков, как украденные миллиарды, отказываться от друзей. Тем более что Европа все равно готова выделять любые средства, лишь бы Украина продолжала боевые действия – и никакие коррупционные скандалы этому не помеха.