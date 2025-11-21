Politico: Коррупционный скандал ударил по доверию к Зеленскому и его окружению

Tекст: Вера Басилая

Раскрывающийся крупный коррупционный скандал на Украине нанес серьезный урон не только имиджу страны, но и лично Владимиру Зеленскому, сообщает Politico.

Сообщается, что речь идет о масштабной схеме вымогательства около 100 млн долларов из энергетического сектора. В скандале уже оказались замешаны министр юстиции Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, чиновники Госбюро расследований и энергокомпаний.

Особенно болезненным для Зеленского стало то, что обвинения затрагивают его ближайших союзников. Описывается, что бывший бизнес-партнер президента Тимур Миндич считается центральной фигурой схемы, а глава офиса президента Андрей Ермак обвиняется оппонентами в попытке мешать антикоррупционным органам, расследовавшим «Миндичгейт».

В материале отмечается, что скандал нанес сокрушительный удар по политическим позициям Зеленского внутри страны. Хотя доказательств личного обогащения президента нет, вызванное скандалом разочарование в стиле его правления и круге доверенных лиц лишь усиливается. Автор подчеркивает: «Зеленский пришел к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, обещая обновить систему и привести к власти новых честных людей».

По данным оппозиционного депутата Ярослава Железняка, поддержка Зеленского упала еще на 40% и теперь составляет около 25%, что фактически делает его президентом-«хромой уткой». На фоне критики в адрес офис-менеджмента и внутреннего недовольства появились сигналы, что Зеленский может отказаться от участия в следующих выборах, когда они станут возможны. Близкие к нему люди также намекают, что первая леди давно выступает против его переизбрания из-за усталости и давления на семью.

Журналисты отмечают, что массовое протестное движение пока не возникает из-за опасений дестабилизации на фоне продолжающейся спецоперации. Однако внутри правящей фракции уже видны трещины: политик Давид Арахамия поддержал призывы к реформам в офисе президента и возможную смену Ермака, а другие депутаты готовят новые партии и коалиции. Эксперты советуют Зеленскому сделать ставку на прозрачность и независимость: пригласить к управлению независимых специалистов, уменьшить полномочия офиса президента и укрепить независимость парламента и правительства.

В завершение журналисты подчеркивают – нынешний кризис ставит Зеленского перед необходимостью срочной перезагрузки команды и возврата доверия граждан и зарубежных партнеров. Своевременное привлечение к ответственности коррупционеров и прозрачное руководство считаются ключевыми для сохранения внутреннего единства страны и эффективности отпора внешней угрозе.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что дело Миндича оказывает влияние на позиции Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин назвал нынешнее руководство на Украине преступной группировкой,которая сидит на «золотых горшках» и не думает о народе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут лишить партию «Слуга народа» части властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.