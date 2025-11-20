Путин: Люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе простых людей Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

«Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

«Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

