Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.
Глава государства попросил начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова доложить ему о выполнении этого поручения, передает ТАСС.
«Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся», – сказал Путин.
Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».