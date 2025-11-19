Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
США ввели санкции против россиян и компаний за киберпреступность
США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.
По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), в обновленный список попали сразу пять россиян, а также семь организаций, которые, по мнению американских властей, с ними связаны, передает ТАСС.
В число физических лиц, оказавшихся под рестрикциями, вошли Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин, Максим Макаров и Юлия Панкова. Все они, как говорится в уведомлении OFAC, подозреваются в причастности к организации или поддержке кибердеятельности, направленной против законов США.
Санкции затронули и семь компаний, расположенных в России, Британии, Сербии и Узбекистане. В уведомлении не уточняются детали конкретных обвинений, однако отмечается, что решение принято в рамках стратегии по пресечению международной киберпреступности.
Ранее госдепартамент США сообщил, что два гражданина и четыре фирмы России и КНДР попали под новые американские санкции, пояснив, что санкции введены под предлогом борьбы с киберпреступностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной новая администрация США продлила на год санкции против России, введенные Джо Байденом. Санкции затронули российских частных лиц и компании, которых американские власти считают связанными с киберпреступлениями и угрозами национальной безопасности США.