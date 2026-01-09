Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.19 комментариев
Ким Чен Ын пообещал всегда поддерживать политику России и Путина
Глава КНДР в ответном письме с новогодним поздравлением выразил готовность всегда поддерживать политику России и лично ее лидера Владимира Путина, отметив крепкую дружбу между политиками и странами.
Председатель КНДР Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарил российского президента за поздравления и отметил, что дорожит сложившейся между ними дружбой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава КНДР подчеркнул, что стратегическое партнерство между странами будет продолжено в различных областях в интересах обоих государств и их народов.
«Я буду безоговорочно уважать и поддерживать вашу политику и решения, и я готов всегда быть на вашей стороне и на стороне России. Этот выбор неизменен и будет длиться вечно», – заявил Ким Чен Ын в письме.
Северокорейский лидер пожелал Путину крепкого здоровья и больших успехов, а российскому народу – только побед и процветания. Письмо стало ответом на поздравления, ранее направленные Ким Чен Ыну российским президентом.
