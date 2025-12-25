  • Новость часаПутин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    Закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России
    Фадеев предложил передать школам право на решение о приеме детей мигрантов
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    37 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    11 комментариев
    25 декабря 2025, 01:20 • Новости дня

    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР

    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    24 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Опубликован «мирный план» Украины из 20 пунктов

    Украинские СМИ опубликовали «мирный план» Киева из 20 пунктов

    Опубликован «мирный план» Украины из 20 пунктов
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В документе из 20 пунктов, который Киев представил США, предлагается создать международный фонд восстановления Украины и юридически обязывающий контроль за выполнением соглашения.

    Украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский передал американской стороне на недавних переговорах.

    В план вошли подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с международным мониторингом на линии соприкосновения и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО, передает ТАСС.

    В отдельном пункте предусмотрена фиксация численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек. Шестой пункт касается закрепления Россией обязательств о ненападении на Украину и страны Европы.

    Предусматривается вступление Украины в ЕС в будущем, предоставление Киеву так называемого глобального пакета помощи, а также создание фонда восстановления на сумму 800 млрд долларов.

    Украина также берет на себя обязательства зафиксировать безъядерный статус, ускорить соглашение о свободной торговле с США и внедрить образовательные программы по толерантности. Документ предусматривает попытку достигнуть соглашения по статусу ЗАЭС, свободу судоходства по Днепру, демилитаризацию Кинбурнской косы и обмен пленными по формуле «всех на всех».

    Соглашение предполагается сделать юридически обязывающим под контролем Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа. После одобрения всеми сторонами режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно. Вопросы относительно территориальных претензий и присутствия ВСУ в Донбассе не нашли консенсуса между Украиной и США – Украина не согласилась выводить войска.

    Кроме того, Украина обязуется провести выборы «как можно скорее после подписания соглашения».

    Российские власти уже отмечали, что ряд пунктов плана, включая требования о выводе украинских войск из Донбасса и ограничения численности армии, противоречат позициям Москвы.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США пытаются определить пределы компромисса России ради урегулирования конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева мешают достижению долгосрочного мирного соглашения.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года.

    Путин также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана.

    Комментарии (34)
    24 декабря 2025, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем

    Политолог Скачко: Зеленский озвучил заведомо неприемлемый для Москвы «мирный план»

    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    @ Aaron Schwartz/Pool/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, Москва отвергнет так называемый мирный план Киева. Среди 20 пунктов есть те, которые противоречат Конституции России, интересам жителей исторических регионов, а также не учитывают цели спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский опубликовал «мирный план», который, по его словам, обсуждается на переговорах в США.

    «Опубликованный Киевом «мирный план» – это проект документа, совершенно неприемлемого для российской стороны. Начнем с фундаментального. В пункте № 14 предлагается зафиксировать границу по нынешней линии соприкосновения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Скорее всего, Москва не будет это даже обсуждать, ведь люди в 2022 году на референдумах высказались за возвращение в состав России», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Более того, одна лишь дискуссия на эту тему вполне может подпасть под уголовную статью: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». Ни о каком делении исторических регионов речи быть просто не может. Поэтому предложение Зеленского «стоим там, где стоим» – бессмысленное и пустое», –  детализировал эксперт.

    «Кроме того, российские военные сейчас находятся в том числе на территории Харьковской и Сумской областей. Но, судя по проекту документа, Зеленский не хочет принимать реалии «на земле». Москва же неоднократно призывала Киев к этому и указывала, что мирный трек должен вестись безусловно с учетом ситуации на фронте», – напомнил собеседник.

    «Помимо этого, в плане не указаны меры защиты русского языка и русскоязычного населения на подконтрольной Киеву территории, а также отказ от их притеснения. Вызывает большие вопросы и пункт о намерении Зеленского содержать 800-тысячную армию. Не берусь судить, где он собрался искать миллиарды долларов на эту инициативу. Но даже саму идею я считаю неприемлемой для Москвы. В общем среди 20 пунктов нет ничего, касающегося демилитаризации и денацификации Украины. А ведь это одни из главных целей СВО», – напомнил он.

    Аналитик указал, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Киев и Евросоюз на всем протяжении процесса урегулирования вносят в проекты мирных договоров заведомо неприемлемые для Москвы правки. В Кремле отмечали, что такие действия лишь затягивают переговорный процесс и отдаляют подписание соглашения.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп тоже пенял Киеву на выдвижение требований, не соответствующих реальности на фронте. Впрочем, думаю, украинская сторона специально сделала проект документа неприемлемым для Москвы, чтобы обвинить ее в отказе от урегулирования и обосновать свою агрессию», – пояснил эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов «мирного плана», который, по его словам, обсуждается на переговорах в США. Исходя из его информации, по ряду пунктов компромисса до сих пор нет, в том числе и по вопросу территорий, пишет Telegram-канал «Политика страны».

    Среди опубликованных пунктов: численность ВСУ остается 800 тыс. в мирное время, США, НАТО и европейские государства предоставляют гарантии безопасности, отражающие 5-ю статью устава НАТО. Россия же закрепляет политику ненападения во всех необходимых законах и документах.

    Что касается территорий, Киев предлагает российским силам «выйти» из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. «В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – «стоим там, где стоим», – говорится в документе. «Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована», – также указывается в тексте.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года. Он также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана. В свою очередь постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американская сторона пытается определить пределы компромисса ради урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что они могут собой представлять.

    Комментарии (23)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (12)
    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    Комментарии (49)
    24 декабря 2025, 16:07 • Новости дня
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»

    Серьезные повреждения от взрывов остановили работу оборудования «Укрнафты»

    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После серии взрывов были остановлены производственные мощности крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафты», детали о характере повреждений не разглашаются.

    Производственные объекты компании «Укрнафта» получили критические повреждения после взрывов, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте «Нафтогаза Украины». В сообщении отмечается, что работа поврежденного оборудования полностью остановлена, однако подробностей о характере повреждений или конкретных локациях не приводится.

    23 декабря объекты «Укрнафты» уже оказывались под ударом и также получили серьезные повреждения, из-за чего работа была временно приостановлена. В компании подчеркивают масштаб инцидента и его влияние на производственный цикл, но детали не уточняют.

    АО «Укрнафта» остается крупнейшей нефтедобывающей организацией на Украине с комплексной структурой, включающей шесть нефтегазодобывающих управлений, три газоперерабатывающих завода и разветвленную сеть сервисных подразделений. Добывающие мощности компании сосредоточены в восьми областях, а общая сеть автозаправочных комплексов достигает 662 объектов почти во всех регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря Приднепровская ТЭС, Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора Украины уже получили серьезные повреждения.

    Кроме того, на Украине повредили первую крупную теплоэлектростанцию на биомассе. В то же время, глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий стал основным кандидатом на пост министра энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов в 1940–1950-е годы
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов в 1940–1950-е годы
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность включения пункта о компенсации ущерба России за действия украинских националистов в 1940-х годах может войти в будущий документ по итогам СВО на Украине, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал в журнале «Родина», что пункт о возмещении ущерба России, как правопреемнице СССР, может войти в будущий мирный документ по итогам спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    По словам политика, если украинские власти продолжат считать себя наследниками деятелей националистического подполья, именно возмещение ущерба может стать одним из итогов спецоперации.

    Медведев отмечает, что Советский Союз понес тяжелые потери в борьбе с националистическим бандподпольем на Западной Украине в 1940–1950-е годы, получавшем прямую поддержку США и Британии. Он подчеркнул, что необходимо подсчитать ущерб, нанесенный тогда СССР, а Россия, выплатившая все долги СССР, должна получить соответствующие компенсации. Политик также считает обоснованным обсуждение требований компенсаций и к Вашингтону с Лондоном.

    В своей статье Медведев призвал международное сообщество признать украинский национализм одной из самых кровавых и деструктивных идеологий, наравне с нацизмом и фашизмом.

    По его мнению, украинский национализм стал рукотворным проектом США и Британии, чтобы использовать его в борьбе с СССР после разгрома Третьего рейха. Медведев предупреждает, что поддержка подобных политических конструкций, включая «так называемый голодомор», является враждебным актом против России и несет риски для всех, кто участвует в подобной политике.

    Медведев также подчеркнул историческую связанность Киева с Москвой и отметил, что многие элементы украинской культуры и фольклора до середины ХХ века не существовали или были крайне ограничены. Он считает, что сохранение единства на обоих берегах Днепра возможно только при тесной геостратегической связи Москвы и Киева. Политик уверен: в противном случае распространение национализма приведет к новым кровавым конфликтам и может поставить под угрозу само существование Малороссии.

    Ранее Медведев заявил, что современное руководство Украины продолжает использовать те же подходы, что и бандеровский режим. По его словам, украинские власти сохраняют преемственность методов и взглядов.

    Медведев отметил, что преемственность проявляется и в политике, и в идеологии действующего режима на Украине.

    Комментарии (10)
    24 декабря 2025, 09:41 • Новости дня
    Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских

    Ростех упрекнул Reuters в непонимании приоритетов ОПК России

    Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ростех отверг обвинения Reuters, отметив, что задачи оборонной отрасли связаны с выполнением государственных целей, а не извлечением прибыли.

    Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале резко отреагировала на статью агентства Reuters, в которой говорится, что российская оборонная промышленность якобы испытывает давление.

    В своем заявлении корпорация отметила, что западные журналисты по-прежнему не понимают сути работы российского оборонно-промышленного комплекса.

    В сообщении говорится: «Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли про русских». В Ростехе считают, что Reuters оперирует устаревшими клише о России, вспоминая мавзолей, советское наследие и другие стереотипы, а материал не выдерживает критики.

    Ростех подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине оборонные предприятия многократно увеличили объемы производства. Армия системно получает авиацию, бронетехнику, артиллерию, беспилотники и боеприпасы – зачастую с опережением графиков. Также отмечается: за срыв гособоронзаказа в России введена жесткая ответственность, что является оправданной мерой в современных условиях.

    При этом компания заявила, что главная мотивация отечественной «оборонки» – это не прибыль или страх, а выполнение важнейших государственных задач и чувство долга перед страной.

    Как отметили в Ростехе, лозунг «Все для фронта, все для Победы!» остается актуальным с времен Великой Отечественной войны и продолжает объединять промышленность сегодня.

    В госкорпорации подчеркивают, что западные стереотипы давно устарели, а использование ими советских нарративов и образов лишь вызывает улыбку, поскольку развитие российского ОПК движимо национальной идеей и ответственностью перед страной, а не коммерческими интересами.

    «Изъяны», которые вы рисуете, на самом деле являются нашей силой. Да и пугать советскими временами в России давно не модно. Вы опоздали лет на 40.

    Сдувать пыль с потрепанных нарративов времен перестройки и эксплуатировать стереотипы из плохого голливудского кино про русских – в XXI веке это даже не стыдно, это смешно», – заключили в Ростехе.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация не зарабатывает на СВО, а реализует важную государственную задачу по обеспечению фронта.

    Комментарии (6)
    24 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Суд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе

    Суд приговорил диверсанта СБУ на Донбассе к 22 годам колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил длительные сроки лишения свободы Владиславу Зайцеву и его матери за диверсии в ДНР по заданию СБУ.

    Южный окружной военный суд признал гражданина Украины Владислава Зайцева виновным по делу о диверсиях в ДНР и приговорил его к 22 годам лишения свободы. Его мать Елена Зайцева, заочно получила наказание в виде 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В ходе слушаний, проходивших в закрытом режиме, прокурор запрашивал для Владислава Зайцева максимальное наказание – 22 года, а для его матери – 12 лет в колонии общего режима. Суд рассмотрел дело Елены Зайцевой отдельно, заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителю Смоленска назначили 15 лет и штраф 300 тыс. рублей за попытку диверсии на Московской железной дороге.

    До этого те же 15 лет назначил местному жителю суд в Севастополе за попытку по заданию спецслужб Украины организовать подрыв железнодорожного моста по заданию спецслужб Украины.

    Ранее ФСБ задержала несколько граждан Молдавии, которые были завербованы украинскими спецслужбами для подготовки диверсий на территории России. Эксперты газеты ВЗГЛЯД считают, что Молдавия становится полигоном для диверсантов из-за русофобской политики своих властей.

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага
    Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что саркофаг этой атомной электростанции может разрушиться при новом ударе.

    Саркофаг в Чернобыльской атомной электростанции может разрушиться при очередном ударе, заявил директор станции Сергей Тараканов в интервью, передает РБК.

    Полное восстановление защитного сооружения может занять три-четыре года.

    Повторный удар, даже если ракета или дрон попадут вблизи объекта, способен вызвать мини-землетрясение, что поставит под угрозу устойчивость внутренней оболочки укрытия.

    «Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», – указал он.

    Он добавил, что в данный момент уровень радиации на объекте остается стабильным и находится в пределах нормы.

    Ранее в декабре директор МАГАРЭ Рафаэль Гросси сообщал, что работы на аварийном энергоблоке ЧАЭС пришлось приостановить из-за выявленных повреждений защитного саркофага.

    Комментарии (4)
    24 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля проходит торжественная церемония награждения, на которой президент Владимир Путин вручает высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер.

    Среди награждаемых – музыканты, артисты, ученые, деятели образования, спорта, медицины, промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил режиссер Никита Михалков. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени отмечен журналист и телеведущий Владимир Соловьев, а IV степени – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

    Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, удостоена ордена Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а певец и худрук Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков – почетное звание «Народный артист РФ».

    Ранее Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Президент Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (7)
    24 декабря 2025, 22:23 • Новости дня
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ

    Сайты ГУР Минобороны Украины начали критиковать командование ВСУ за Северск

    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Интернет-ресурсы ГУР Минобороны Украины публично осудили действия Генштаба ВСУ, обвинив военное командование страны во лжи по факту потери Северска.

    Интернет-ресурсы, подконтрольные Главному управлению разведки Минобороны Украины, вышли с резкой критикой в адрес Генштаба ВСУ, что было расценено как признак растущей конфронтации внутри украинских силовых структур, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур сообщил, что эти ресурсы, включая проект «Дипстейт», обвинили Генштаб ВСУ во лжи, подчеркнув, что командование долго не признавало потерю Северска в ДНР. '

    В силовых структурах заявили, что возможно Главное управление разведки Украины готовит заговор против нынешней власти и скрытно ищет сторонников.

    Также отмечается, что стиль критики со стороны аналитиков ГУР напоминает высказывания скандально известной нардепа Марьяны Безуглой, которая известна частыми нападками на украинское военное командование и Александра Сырского лично.

    Ранее украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели.

     Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая блокировала трибуну парламента с требованием об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    В силовых структурах заявили, что Сырский остается на своей позиции благодаря абсолютной лояльности властям и отсутствию стремления к политической карьере.

    В Службе внешней разведки России заявили, что коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Заречное в Запорожской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Терноватого, Воздвижевки, Придорожного, Любицкого и Гуляйполя в Запорожской области, Гавриловки, Александровки и Покровского в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожен склад с горючим.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины возле Павловки, Старой Гуты, Кондратовки, Нововасилевки, Писаревки, Новой Сечи и Мирополья в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Рыбалкино, Старицами и Избицким.

    ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Моначиновки, Глушковки, Пристено, Купянска-Узлового, Новосергеевки, Богуславки, Благодатовки в Харьковской области, Дробышево и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 210 военнослужащих, десять бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Алексеево-Дружковки, Резниковки, Долгой Балки, Константиновки, Краматорска и Куртовки в ДНР.

    Противник потерял более 220 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma и американский Stryker, два бронеавтомобиля, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, и склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ Родинского.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Марьевки, Сергеевки, Грузского, Ленина, Ивановки, Шевченко, Вольного, Белицкого, Гришино в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери противника составили более 500 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, восемь бронемашин и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку.

    Днем ранее они освободили Вильчу в Харьковской области. А в минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Макрон объявил о новых переговорах по гарантиям безопасности Украине в январе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с днем рождения

    Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения

    Путин поздравил Алиева с днем рождения
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил достижения Азербайджана под руководством Алиева в социальной и экономической сферах, а также укрепление позиций страны на международной арене.

    Глава государства подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. По мнению Путина, дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами отвечает интересам народов России и Азербайджана.

    В завершение обращения Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, благополучия и успехов, а также попросил передать теплые слова семье президента Азербайджана.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    Комментарии (6)
    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    Комментарии (3)
    Главное
    Постпред США при НАТО заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве
    Умерла основатель РЕН ТВ Ирена Лесневская
    «Почта России» опровергла сообщения о массовых увольнениях
    Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов
    Суд арестовал директора пансионата после гибели от отравления шести человек

    Когда российская нефть подорожает

    Стоимость российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель, а размер скидки удвоился и достиг целых 27 долларов за каждый баррель. Санкции США наконец-то сработали, радуется Bloomberg. Кто наживается на этом дисконте и как Россия переживет сильное падение цен? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Судьбу выборов на Украине определит позиция России

    Разговор о выборах на Украине вышел за рамки внутренней процедуры, превратившись в многоходовую дипломатическую игру. Выдвигая условия к Западу и меняя электоральные правила, Владимир Зеленский решает сразу несколько задач: снимает внешнее давление, создает образ готовности к диалогу и формирует юридические заслоны от нежелательного результата. Что это означает на практике и почему позиция Москвы здесь может сыграть решающую роль? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации