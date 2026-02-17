В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Российская делегация уже прибыла на место переговоров по Украине. Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Переговоры должны пройти в отеле InterContinental, передает ТАСС. Собеседник агентства коротко подтвердил прибытие делегации, заявив: «Прибыли».
Другие подробности о составе делегации и точном времени начала переговоров на данный момент не сообщаются.
МИД Швейцарии заявил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу. Переговоры по Украине в Женеве проводят в отеле InterContinental.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что сегодня не стоит ждать новостей по итогам встреч. Работа делегаций продолжится в среду.