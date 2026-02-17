Политик Мема допустил применение Россией ядерного оружия из-за Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова применить ядерное оружие в случае вступления Украины в НАТО, передает «Царьград». Об этом сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он отметил: «Это самая большая красная линия России, и она будет готова на все, чтобы это остановить, включая применение ядерного оружия, поскольку это экзистенциальная угроза для нее».

По мнению Мема*, обещания Европы о членстве Украины в альянсе стали переломным моментом, после чего Россия рассматривает любые действия по вступлению Украины в НАТО как пересечение красной линии. Мема подчеркнул, что специальная военная операция началась из-за отказа Запада вести переговоры, а разрешение конфликта возможно только после устранения его основных причин, включая отказ Киева от членства в военном альянсе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что отправка западных войск на Украину после завершения конфликта приведет к войне Запада с Россией.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли с учетом невозможности вступления Украины в НАТО.

Министерство обороны Украины объявило о согласовании с НАТО приоритетов, включая усиление ПВО и развитие современных вооружений.