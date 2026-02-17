В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Мема допустил применение Россией ядерного оружия из-за Украины
Политик Мема допустил применение Россией ядерного оружия из-за Украины
Возможное вступление Украины в НАТО является критической красной линией для России, которая в случае такого шага готова рассмотреть применение ядерного оружия, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема*.
Россия готова применить ядерное оружие в случае вступления Украины в НАТО, передает «Царьград». Об этом сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он отметил: «Это самая большая красная линия России, и она будет готова на все, чтобы это остановить, включая применение ядерного оружия, поскольку это экзистенциальная угроза для нее».
По мнению Мема*, обещания Европы о членстве Украины в альянсе стали переломным моментом, после чего Россия рассматривает любые действия по вступлению Украины в НАТО как пересечение красной линии. Мема подчеркнул, что специальная военная операция началась из-за отказа Запада вести переговоры, а разрешение конфликта возможно только после устранения его основных причин, включая отказ Киева от членства в военном альянсе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что отправка западных войск на Украину после завершения конфликта приведет к войне Запада с Россией.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли с учетом невозможности вступления Украины в НАТО.
Министерство обороны Украины объявило о согласовании с НАТО приоритетов, включая усиление ПВО и развитие современных вооружений.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента