Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества
Минобороны Украины объявило о согласовании с НАТО приоритетов, среди которых усиление ПВО и развитие современных вооружений.
Министерство обороны Украины сообщило, что основное внимание будет уделено укреплению противовоздушной обороны, развитию систем Patriot, истребителей F-16 и установок HIMARS, а также совместной работе над технологическим преимуществом, передает ТАСС.
Также стороны обсудили координацию формата «Рамштайн» для ускорения решений и поставок вооружений. О деталях достигнутых договоренностей в министерстве не сообщили.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, поэтому страна должна оставаться буферной зоной между Западом и Россией.
Глава МИД России Сергей Лавров указал на многолетнюю стратегию Запада по ослаблению и разрушению страны как корень конфликта на Украине.