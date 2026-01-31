Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны Украины сообщило, что основное внимание будет уделено укреплению противовоздушной обороны, развитию систем Patriot, истребителей F-16 и установок HIMARS, а также совместной работе над технологическим преимуществом, передает ТАСС.

Также стороны обсудили координацию формата «Рамштайн» для ускорения решений и поставок вооружений. О деталях достигнутых договоренностей в министерстве не сообщили.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, поэтому страна должна оставаться буферной зоной между Западом и Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров указал на многолетнюю стратегию Запада по ослаблению и разрушению страны как корень конфликта на Украине.