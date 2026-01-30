Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.4 комментария
«Северяне» нарастили темпы продвижения на Сумском направлении
Группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения в Сумской области Украины.
Штурмовые подразделения нарастили темпы наступления при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Ударные беспилотники «Герань-2» нанесли точечные удары по тыловым районам ВСУ, на передовых позициях ВСУ пытались контратаковать с помощью прибывших мобилизованных, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В Сумском районе отмечено продвижение российских сил на десяти участках, а в Глуховском – на трех, общее продвижение составило до 850 м. ВСУ предприняли две контратаки южнее Юнаковки, но понесли потери и были вынужден отойти. Разведкой «Севера» было обнаружено выдвижение двух штурмовых групп ВСУ в сторону Варачино, которые затем были уничтожены комплексным огневым поражением.
На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не зафиксировано. Артиллерия и ТОС-1А «Солнцепек» продолжали наносить удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.
На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои. В районе Старицы «Северяне», преодолев сопротивление ВСУ, продвинулись на 300 м. В лесу юго-западнее Симиновки удалось захватить три опорных пункта ВСУ и продвинуться на 350 м. В Волчанских Хуторах занято 13 домовладений, продвижение составило 200 м.
На Хатненском участке фронта ТОС-1А уничтожил украинские позиции в районе Чугуновки, а российские штурмовые группы продвинулись еще на 300 м. На Липцовском участке изменений нет, ВСУ активных действий не предпринимали.
«За сутки потери противника составили свыше 80 человек (из них более 55 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской и Харьковской областях российские штурмовые подразделения расширили контроль сразу на нескольких направлениях, уничтожив командные пункты и технику противника.