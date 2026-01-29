«Северяне» продвинулись в Сумской и Харьковской областях за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска продолжают активное продвижение в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Авиация, расчеты БпЛА «Герань» и тяжелая артиллерия эффективно нанесли удары по позициям ВСУ в тылу. Противник усиливает формирование новых подразделений БпЛА, дополнительно перебросив в регион расчеты 59-й отдельной штурмовой бригады, однако один из таких расчетов был уничтожен вместе с командиром взвода.

Группировка «Север» продвинулась в Сумском районе на шести участках и в Глуховском на четырех – общее продвижение составило до 750 м. В районах Теткино и Глушково существенных изменений не произошло, но артиллерия продолжила работу по выявленным целям в Рыжевке и Искрисковщине.

На Харьковском направлении российская авиация и ударные БпЛА «Герань» действуют интенсивно по всей линии фронта. «В районе Старицы Воины Севера продвинулись на трех участках на 350 м и овладели участком леса», говорится в сообщении. Также отмечается продвижение в районе Симиновки и Волчанских Хуторах, где взяты под контроль восемь домовладений и одна позиция ВСУ, а в Хатнеме штурмовые группы продвинулись на 250 м.

ВСУ пытается сдержать наступление и перебрасывает резервы, однако несет серьезные потери: за сутки на этих направлениях уничтожено свыше 100 человек, из них более 60 в Сумской области и более 40 в Харьковской. В числе уничтоженных целей – минометы, внедорожники, багги, станции спутниковой связи «Старлинк», многочисленные БпЛА самолетного типа и типа «Баба Яга», а также склады с материальными средствами и топливом.

На Волчанском и Липцовском направлениях отмечается уничтожение станции РЭБ «Квертус», нескольких автомобилей, еще одной станции «Старлинк» и складов. На Великобурлукском направлении ликвидированы два миномета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение «Северяне» заняло новые позиции рядом с Волчанском и Константиновкой.

