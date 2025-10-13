Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении идут ожесточенные бои на всем протяжении фронт. Российские штурмовые подразделения продвигаются по лесополосам под прикрытием авиации и артиллерии. На правом фланге наступления «Северяне» закрепились после продвижения на 300 м.

ВСУ предприняли одну контратаку в районе Кондратовки, но она была полностью отражена комплексным огневым поражением – украинская штурмовая группа уничтожена, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, однако российские расчеты беспилотников и артиллерии продолжали наносить удары по позициям ВСУ в районе Искрисковщины и Рыжевки.

На Харьковском направлении «Северяне» продолжили наступление на левом берегу Волчьей в Волчанске и в лесу западнее Синельниково. Поддержку наступающим оказывали авиация ВКС, артиллерия и ТОС-1А. В районе Синельниково российские подразделения продвинулись на 450 м, а в Волчанске – на 300 м. На участке Меловое-Хатнее продвижение составило 500 м, был уничтожен вражеский танк. На Липцовском участке изменения отсутствуют, но удары по украинским пунктам управления БПЛА продолжались в Липцах и окрестностях.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение по лесополосам вглубь Сумской области Украины.