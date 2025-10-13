  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 103 украинских беспилотника
  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    13 октября 2025, 06:57 • Новости дня

    Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    На Сумском направлении идут ожесточенные бои на всем протяжении фронт. Российские штурмовые подразделения продвигаются по лесополосам под прикрытием авиации и артиллерии. На правом фланге наступления «Северяне» закрепились после продвижения на 300 м.

    ВСУ предприняли одну контратаку в районе Кондратовки, но она была полностью отражена комплексным огневым поражением – украинская штурмовая группа уничтожена, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, однако российские расчеты беспилотников и артиллерии продолжали наносить удары по позициям ВСУ в районе Искрисковщины и Рыжевки.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжили наступление на левом берегу Волчьей в Волчанске и в лесу западнее Синельниково. Поддержку наступающим оказывали авиация ВКС, артиллерия и ТОС-1А. В районе Синельниково российские подразделения продвинулись на 450 м, а в Волчанске – на 300 м. На участке Меловое-Хатнее продвижение составило 500 м, был уничтожен вражеский танк. На Липцовском участке изменения отсутствуют, но удары по украинским пунктам управления БПЛА продолжались в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение по лесополосам вглубь Сумской области Украины.

    12 октября 2025, 17:17 • Новости дня
    Guardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В британской прессе появилось предположение о связи между щедрым донатом бизнесмена Кристофера Харборна экс-премьеру Британии Борису Джонсону и их совместной поездкой в Киев.

    Статья, опубликованная на сайте The Guardian, указывает на возможную связь между переводом миллиона фунтов стерлингов бизнесменом Кристофером Харборном бывшему премьеру Борису Джонсону и последующими действиями политика в отношении Украины. По данным издания, вскоре после получения средств Джонсон провел встречу с Харборном, обозначенную в расписании как «отчет по Украине».

    Затем, как отмечают журналисты, оба отправились в Польшу, где могли пересесть на ночной поезд в Киев. Адвокаты Харборна, отвечая на вопросы, заявили, что «все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований», однако не раскрыли истинных причин визита бизнесмена на Украину. В «слитых» документах также упоминается возможное участие Харборна в закрытом совещании в военном научно-исследовательском центре.

    The Guardian приводит письмо Джонсона, адресованное группе лиц после поездки, где он сообщает: «Мне не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера». Джонсон в резкой форме обвинил журналистов в работе на Россию и президента Владимира Путина, отказавшись давать разъяснения по сути своих отношений с Харборном.

    Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.

    До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.

    12 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине

    Лукашенко заявил о маловероятности поставок Киеву ракет Tomahawk

    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США не будут поставлять Украине ракеты Tomahawk.

    Лукашенко не ожидает, что американские ракеты Tomahawk будут поставлены Украине, передает РИА «Новости». По его словам, Дональд Трамп в вопросах внешней политики придерживается особой тактики – сначала проявляет жесткость, а затем смягчает позицию, поэтому «не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит».

    Лукашенко также отметил, что, по его мнению, президент США осознает риски эскалации, связанные с возможной передачей такого вооружения. «Сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо», – заявил он. Он предположил, что США не допустят развития событий вплоть до поставок Tomahawk, и «все будет нормально».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    12 октября 2025, 15:23 • Новости дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях за Россию, сообщил о существующих угрозах в случае возвращения на родину.

    Воюющий на стороне России британский доброволец Эйден Миннис заявил, что не планирует возвращаться на родину, сообщает ТАСС. Миннис ранее публично сжег свой британский паспорт и выступил с резкой критикой властей Британии.

    «Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», – отметил он в беседе с агентством.

    Миннис также сообщил, что британское государство уже объявило его законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России.

    12 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    В Северске начались уличные бои

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Северск в ДНР начались уличные бои, что свидетельствует о резком обострении ситуации на этом направлении, заявил глава республики Денис Пушилин.

    О начале городских боев в Северске сообщили власти ДНР, передает РИА «Новости». Глава республики Денис Пушилин заявил: «Поступают уже сообщения о начале городских боев в самом Северске».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что войска России осуществляют наступление на Северск с применением тактики полуохвата города. За неделю российские военные продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики, в самом городе начались бои.

    12 октября 2025, 15:09 • Новости дня
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о предупреждениях российских спецслужб о возможном создании Киевом «грязной бомбы».

    «Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую «грязную бомбу». И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», – заявил Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Он подчеркнул, что Кремль уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. Представитель Кремля отметил, что эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность из-за серьезности такого вооружения.

    Песков добавил, что несмотря на опасность ракет, их поступление на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте. По его мнению, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий.

    Накануне президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства Tomahawk.

    Ранее Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы. Президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    13 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму

    Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки БПЛА

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки беспилотника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание», – сообщил Аксенов в Telegram.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия. Кроме того, Аксенов сообщил, что «силами ПВО сбито более 20 беспилотников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО с 20.15 до 23.00 мск уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, в том числе Крымом, и акваториями Азовского и Черного морей.

    Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. ПВО также уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область с 12.00 до 15.00 мск.

    12 октября 2025, 17:26 • Новости дня
    Зеленский сообщил о втором разговоре с Трампом за два дня

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении повторных телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых затронули вопросы обороны и дальнобойности.

    Зеленский заявил о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, передает РИА «Новости». Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, отметив, что накануне стороны договорились обсудить ряд конкретных тем.

    «Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня... Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись», – подчеркнул украинский лидер. Он также отметил, что в ходе беседы был затронут вопрос усиления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойности средств ПВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским по вопросу возможной передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    12 октября 2025, 10:13 • Новости дня
    Истощенные бойцы ВСУ в Харьковской области запросили сдачу в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих в Харьковской области, оставленных без провизии и связи, обратилась к российским военным с просьбой сдаться, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа украинских солдат, истощенных и брошенных командованием без еды и воды в Харьковской области, обратилась к российским военным с просьбой сдаться, передает ТАСС. «На наших военных вышли украинские солдаты, которых командование бросило в Харьковской области без еды и воды», – рассказали в силовых структурах. По их данным, бойцы несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало, как и в рациях или портативных зарядках.

    Отчаявшиеся солдаты смогли установить связь с российской стороной, используя последние остатки заряда на батареях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал о пытках осужденных украинцев командиром бригады. Родственники мобилизованных ВСУ заявили о пытках своих близких в ямах. Еще один пленный солдат ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта.

    12 октября 2025, 16:20 • Новости дня
    Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине

    Тимошенко заявила, что завершение конфликта на Украине «не за горами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в скором завершении боевых действий на Украине.

    По словам Тимошенко, она располагает определенной информацией, которая позволяет ей делать подобные выводы. «Я, зная определенную информацию, верю, что завершение войны не за горами», – заявила она в интервью украинскому изданию «Инсайдер». При этом экс-премьер не уточнила, о какой именно информации идет речь, передает ТАСС.

    В воскресенье американский лидер Дональд Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    12 октября 2025, 19:47 • Новости дня
    Марочко сообщил о полуохвате Северска войсками с трех направлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска России осуществляют наступление на Северск, используя тактику полуохвата города, что позволяет избегать прямых атак на укрепления противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Операция российских военных по полуохвату Северска в Донецкой Народной Республике развивается сразу с трех направлений, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, наиболее успешные действия отмечаются на северном участке, где подразделения уже ведут разведку боем и пытаются зайти в населенный пункт.

    Марочко уточнил, что наступление также ведется с восточного направления – из районов Верхнекаменского и Серебрянки, а также с южного фланга. Такая тактика, по его мнению, позволяет избегать лобовых атак на хорошо укрепленные объекты противника, что делает продвижение более эффективным.

    Эксперт подчеркнул, что сейчас говорить о полном закреплении на новых позициях рано, так как операция еще развивается и носит характер разведки боем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики.

    13 октября 2025, 03:15 • Новости дня
    Макрон выступил с угрозами в адрес России

    Tекст: Антон Антонов

    России «придется заплатить цену», если конфликт на Украине продолжится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном настрое и откажется сесть за стол переговоров, ей придется заплатить цену», – заявил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что Франция осуждает удары России по критической инфраструктуре на Украине. Макрон отметил, что Франция совместно с партнерами изучает возможность предоставления Украине дополнительной помощи для восстановления и защиты жизненно важных служб.

    Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он отметил, что на фоне возможного прорыва в переговорах по Газе конфликт на Украине «тоже должен закончиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о втором телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом за последние два дня. Трамп отметил важность настойчивости в мирных переговорах, приведя в пример ситуацию в Газе, и пообещал использовать этот подход для разрешения конфликта на Украине.

    12 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Эксперт Степанов: Опыт СВО позволит ВС России сбивать «Фламинго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская система противоракетной обороны благодаря значительному опыту СВО способна эффективно противодействовать украинским ракетам «Фламинго», сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Степанов считает, что благодаря опыту спецоперации Вооруженные Силы России эффективно сбивают украинские ракеты «Фламинго», передает ТАСС.«Россия приобрела колоссальный опыт работы и противодействия ракетному вооружению и более современным образцам западного оружия, таким как Storm Shadow/SCALP-EG, ATACMS», – заявил Степанов. Он добавил, что менее высокотехнологичные альтернативы производства киевского режима представляют меньшую угрозу России, несмотря на задействование западных технологий.

    Степанов подчеркнул уязвимость «Фламинго», объяснив это низкой дозвуковой скоростью и заметным инверсионным следом. Отсутствие технологии малозаметности делает ракету видимой для всех типов радиолокационных станций. Эксперт также указал на логистические ограничения противника, поскольку разрушение железнодорожной инфраструктуры мешает доставке крупногабаритных систем. По его мнению, «Фламинго» не соответствует современному высокоточному оружию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил о слабости ракет «Фламинго» перед ВПК России. Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго». Были опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго».

    12 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    ВСУ уничтожили своих солдат за попытку сдаться в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться российским силам на Харьковщине, была уничтожена собственными дронами, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские дроны уничтожили группу собственных солдат, пытавшихся сдаться в плен российским войскам в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на одном из участков фронта.

    Как сообщили в силовых структурах: «На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ. Они пытались выйти на нашу сторону, но их накрыли собственные дроны. Их [дронов] было много».

    В результате этой атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ погибли как минимум шесть украинских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    12 октября 2025, 10:26 • Новости дня
    В Одесской области повреждены объекты газовой и энергоинфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объекты газовой и энергетической инфраструктуры получили повреждения на Украине, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

    Кипер отметил: «Поврежден объект газовой инфраструктуры». По его словам, в том же регионе также пострадал объект энергетической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что в ряде подконтрольных киевскому режиму регионах произошло отключение электричества.

    Ранее в Одесской области были зафиксированы перебои с электричеством, вызванные повреждениями инфраструктуры и пожаром в порту, где горят контейнеры.

    До этого левый берег Киева остался без света.

    13 октября 2025, 05:17 • Новости дня
    Мэр Одессы Труханов сообщил о возможном лишении гражданства Украины 13 октября

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что 13 октября на президентской комиссии рассмотрят вопрос о лишении его гражданства Украины.

    «На президентской комиссии, которая рассматривает вопросы гражданства, будет вынесен вопрос об избавлении меня от украинского гражданства из-за якобы наличия российского», – приводит слова Труханова «Российская газета».

    Он заявил, что «готовится очередная провокация». Труханов отметил, что за последние десять лет украинские органы власти неоднократно направляли запросы в российское консульство, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие у него гражданства России. Консульство, по словам мэра, каждый раз отвечало, что он не является гражданином России.

    Он также прокомментировал фотографии российского паспорта, которые расходятся по сети, назвав их подделкой. Мэр обратил внимание на дату выдачи паспорта – 15 декабря 2015 года – и заявил, что в этот день находился в Одессе.

    Труханов добавил, что подозревает, кто стоит за провокацией, но решил не раскрывать имя этого человека. Мэр попросил Владимира Зеленского лично проверить его документы и разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Труханов действительно был гражданином России, хоть и отрицал это. Однако в 2017 году Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о выдаче ему паспорта является незаконным и сам паспорт аннулируется. В 2023 году Труханова уже арестовывали по подозрению в неправомерном обращении с бюджетными средствами.

    В Северске начались уличные бои
    Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
    Зеленский сообщил о втором разговоре с Трампом за два дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину
    Эстония решила отказаться от использования проходящей через Россию дороги
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство
    В Госдуме предложили сделать медиацию обязательной при разводе

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном

    Афганистан и Пакистан заявили об окончании активной фазы боевых действий друг против друга. Также стороны озвучили взаимные обвинения в укрывательстве боевиков. Тем не менее на их общей границе по-прежнему сосредоточено большое количество военных и техники, а переходы закрыты. Кто и почему может стоять за резким обострением в регионе и каков расклад у участников конфликта? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

