Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении при поддержке авиации и артиллерии российские подразделения продвинулись на 400 м и закрепились на новых позициях. ВСУ активных действий не предпринимали, командование ВСУ ищет резервы для пополнения украинских штурмовых групп, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском участках фронта изменений не произошло, артиллерия «Северян» продолжала наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Искрисковщины.

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. В лесу западнее Синельниково российские войска заняли вражеский опорный пункт при продвижении на 350 м.

В Волчанске российские штурмовики зачистили порядка 25 зданий на левом берегу реки Волчья и заняли две огневые позиции на востоке города. Общее продвижение на этом участке составило до 400 м.

На участке Меловое-Хатнее штурмовые российские группы продвинулись на 700 м, а авиация и ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по скоплениям противника в Двуречанском, Чугуновке и Бологовке.

На Липцовском участке изменений не зафиксировано, но расчеты БПЛА «Северян» наносили удары по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки также превысили 210 человек.