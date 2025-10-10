Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
«Северяне» продолжили продвижение по лесополосам вглубь Сумской области Украины
Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение по лесополосам вглубь Сумской области Украины.
На Сумском направлении при поддержке авиации и артиллерии российские подразделения продвинулись на 400 м и закрепились на новых позициях. ВСУ активных действий не предпринимали, командование ВСУ ищет резервы для пополнения украинских штурмовых групп, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Теткинском и Глушковском участках фронта изменений не произошло, артиллерия «Северян» продолжала наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Искрисковщины.
На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. В лесу западнее Синельниково российские войска заняли вражеский опорный пункт при продвижении на 350 м.
В Волчанске российские штурмовики зачистили порядка 25 зданий на левом берегу реки Волчья и заняли две огневые позиции на востоке города. Общее продвижение на этом участке составило до 400 м.
На участке Меловое-Хатнее штурмовые российские группы продвинулись на 700 м, а авиация и ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по скоплениям противника в Двуречанском, Чугуновке и Бологовке.
На Липцовском участке изменений не зафиксировано, но расчеты БПЛА «Северян» наносили удары по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ.
«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки также превысили 210 человек.