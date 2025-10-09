Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 145 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Сумском направлении на всем участке фронта в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям личного состава, техники и складам ВСУ. ВСУ контратакуют правый фланг наступающей группировки «Северян» и пытаются вернуть утраченные позиции. В районе Андреевки подразделения «Северян» отразили атаку ВСУ, в результате огневого поражения боевая группа противника была полностью уничтожена.

На Теткинском и Глушковском участках фронта расчеты ударных БПЛА «Герань-2» наносили удары по логистическим объектам ВСУ возле Ворожбы. Артиллерия «Северян» открывала огонь по скоплениям в районе Искрисковщины.

На Харьковском направлении российские войска при поддержке авиации, артиллерии и ТОСов продолжают наступление практически по всей линии соприкосновения. ВСУ находятся в обороне и несут значительные потери. В лесу у Синельниково российские подразделения заняли опорный пункт ВСУ и продвинулись на 300 м. В Волчанске на левом берегу Волчьей «Северяне» зачистили около 20 технических зданий и продвинулись на востоке города в районе Тихого, заняв две огневые позиции ВСУ. Общее продвижение здесь составило до 500 м.

На участке Меловое–Хатнее российские штурмовые группы продвинулись на 600 м. Авиация и БПЛА «Герань-2» нанесли удары по позициям ВСУ в районах Двуречанского, Чугуновки и Лозового, уничтожив скопления личного состава и техники противника. На Липцовском участке изменений нет, но расчеты БПЛА «Северян» продолжили наносить удары по станциям РЭР и пунктам управления БПЛА ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые подразделения «Северян» уничтожили силы украинских войск на участке Меловое-Хатнее. Подразделения также заняли несколько лесных массивов. Военные продвинулись до 1,5 тыс. м на данном направлении.