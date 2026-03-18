Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.16 комментариев
Человек погиб при стрельбе на авиабазе в Нью-Мексико
Вооруженный инцидент на территории авиационной базы «Холломан» в американском штате Нью-Мексико привел к гибели человека и ранению еще одного.
Происшествие случилось в расположении 49-го авиакрыла ВВС США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Из-за сообщений об активном стрелке объект временно закрывали на вход и выход.
«В результате стрельбы на базе ВВС США в Нью-Мексико во вторник один человек погиб и еще один был ранен», – говорится в материале.
Позже все ограничения были сняты. Согласно официальному заявлению, на месте оперативно отработали экстренные службы, и в данный момент угроза безопасности для персонала отсутствует.
В 2025 году американский летчик погиб в результате инцидента на базе ВВС в Нью-Мексико. На базе Форт Стюарт злоумышленник ранил пять американских военных.