Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Стрелок ранил пять американских военных на базе Форт Стюарт в США
Пятеро военных были ранены при стрельбе на базе Форт Стюарт в США
Инцидент с применением оружия произошел на территории американской военной базы в штате Джорджия, пять пострадавших были доставлены в госпиталь.
Пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на территории американской военной базы Форт Стюарт в штате Джорджия, передает РИА «Новости». По информации администрации базы, инцидент произошел в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы.
«Сегодня пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в армейский госпиталь Уинн для дальнейшего лечения. Угрозы для гражданского населения нет», – говорится в заявлении базы.
По данным базы, все пострадавшие военнослужащие сейчас находятся в медицинском учреждении, их состояние уточняется. Подробности о личности нападавшего и мотивах инцидента пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти штата Монтана разыскивают мужчину, подозреваемого в стрельбе в баре Анаконды, где погибли четыре человека. В бизнес-центре на Манхэттене после стрельбы обнаружили записку стрелка, в которой он связал проблемы со здоровьем с американским футболом и попросил исследовать его мозг.