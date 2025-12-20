Рэпер Macan с новобранцами дивизии Дзержинского принял военную присягу

Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Рэпер Macan вместе с другими новобранцами дивизии имени Дзержинского дал клятву на верность России во время торжественной церемонии в Москве.
Новобранцы дивизии имени Дзержинского Росгвардии, среди которых был и известный рэпер Macan (Андрей Косолапов), приняли военную присягу в Москве, сообщает РИА «Новости».
По данным пресс-службы Росгвардии, более 400 молодых бойцов клялись на верность Отечеству, успешно завершив курс молодого бойца.
Военная церемония началась с торжественного выноса Государственного флага России и Боевого знамени дивизии, а также исполнения гимна страны. После этого новобранцы поочередно зачитали текст присяги, обещая достойно служить, защищать свободу, независимость и конституционный строй России.
В видеозаписи, опубликованной Росгвардией, музыкант Macan заявил: «Торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации».
В Росгвардии отметили, что перед этим солдаты в течение месяца проходили строевую, физическую и огневую подготовку, изучали уставы и учились обращаться с оружием.
Ранее в ноябре пресс-служба Росгвардии сообщала, что Андрей Косолапов прибыл на срочную службу в подразделение дивизии имени Дзержинского.
В октябре Косолапов заявил, что отправится на срочную военную службу в конце ноября.