  • Новость часаПутин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Европе началась битва за топливо
    Потанин сравнил экономику России с дубом в грозу
    Президент Литвы назвал цель упавшего на юге страны украинского дрона
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США
    В Польше побит исторический рекорд стоимости дизтоплива
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    6 комментариев
    26 марта 2026, 16:22 • Новости дня

    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на объективные трудности и ограничения.

    «Несмотря на объективные трудности и ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы», – сказал он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал, что все бюджетные обязательства перед гражданами будут выполнены.

    Путин заявил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговле, инвестициях и международных отношениях, что стало новой реальностью для всей глобальной экономики.

    Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    Комментарии (18)
    25 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нужно цивилизованным способом решать вопрос того, что уехавшие за границу наследники некоторых авторов мешают ставить на сцене произведения своих предков, заявил президент Владимир Путин.

    Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по культуре с просьбой дать поручение рассмотреть возможность постановки спектаклей по произведениям русской литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, передает ТАСС.

    Он пояснил, что уехавшие из России наследники великих авторов запрещают театрам ставить спектакли на основе произведений своих предков. По его словам, это приводит к тому, что в России продолжается «геноцид российской культуры», а отказ наследников грозит забвением самих авторов.

    Президент Владимир Путин поддержал идею цивилизованного решения вопроса и подчеркнул важность уважения к правам наследников, но также отметил, что их позиция может привести к тому, что произведения не будут ставиться и будут забыты. Путин выразил уверенность, что решение можно найти цивилизованным способом, следует из сообщения в Max Кремля.

    «Они сами не авторы, у них есть какие-то права, и надо относиться к этому, безусловно, с уважением. Но, как Вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения и ставиться-то не будут. Это просто приведёт к забвению этих авторов – вот и всё. Поэтому, безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения», – заявил Путин.

    Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский предложил расценивать творчество иностранных агентов как принадлежащие российской культуре трофеи.

    Депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал полностью отказаться от постановок по произведениям таких авторов на отечественной сцене.

    Комментарии (13)
    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что арест в Польше археолога Александра Бутягина лишь подтверждает, с кем Россия имеет дело.

    Арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре, сообщается на сайте Кремля.

    «То, что сейчас с археологом Бутягиным происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», – сказал глава государства, выступая по видеосвязи перед участниками заседания.

    Президент подчеркнул, что Бутягин занимался археологическими раскопками в Крыму еще с советских времен, причем все экспедиции проходили в согласовании с властями.

    «Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, – во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями», – сказал Путин ходе заседания Совета по культуре.

    Бутягин – известный археолог, автор множества научных работ, в том числе по античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в VI веке до нашей эры. Согласно информации на сайте Эрмитажа, он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

    Ранее польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Ученый назвал вероятную выдачу Киеву угрозой для своей жизни и здоровья.

    Совет по правам человека направил обращение к омбудсмену Польши по вопросу экстрадиции российского археолога Бутягина.

    Комментарии (13)
    26 марта 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг намерен дать старт строительству нового Национального центра «Россия», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Это будет новое выставочное пространство, где будут экспонироваться все достижения российской экономики, российского общества, социальной сферы России, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «Когда-то это называлось ВДНХ, ВДНХ в Москве и продолжает сейчас процветать, но это будет уже принципиально новый подход, и сегодня будет соответствующая капсула заложена», – пояснил представитель Кремля.

    В 2024 году президент России объявлял о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре одобрил предложение Захара Прилепина о создании международной литературной премии.

    Владимир Путин одобрил предложение Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, сообщается на сайте Кремля.

    «Идея правильная, хорошая. У людей должны быть альтернативы – у талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, и всему читающему мировому сообществу», – заявил президент.

    Путин добавил, что обязательно поручит Министерству иностранных дел заняться данным вопросом, а сам планирует обсудить детали с коллегами напрямую.

    «Надо это сделать, обязательно поработаем. Я с коллегами тоже поработаю напрямую. И МИД поручу это сделать», – добавил глава государства.

    Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил о необходимости поддерживать авторов, создающих произведения для детей.

    Комментарии (8)
    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    @ Maxim Platonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    Комментарии (14)
    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей. Архитектурная концепция разработана бюро «АМ Атриум» и отражает символику и ценности России.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    Комментарии (3)
    25 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин запретил вывоз из России в ЕАЭС более 100 тыс. долларов наличными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    Согласно документу, начиная с 1 апреля, запрещается вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные деньги на сумму, превышающую 100 тыс. долларов, передает ТАСС.

    Также с 1 мая вступает в силу запрет на вывоз из России золотых слитков массой более ста граммов.

    В прошлом году в России предложили ограничить вывоз золота 100 граммами.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин поддержал возвращение федерального статуса хору Попова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время неформального разговора с лауреатами премий в сфере культуры поддержал возвращение федерального статуса Большому детскому хору имени Попова.

    С соответствующим предложением выступил заслуженный артист России Анатолий Кисляков, сообщил Кремль в Max.

    В среду Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Он заявил о вдохновляющей работе деятелей культуры России.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин заявил, что удерживаемых жителей Курской области Киев пытается обменять на боевиков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что Киев удерживает некоторых гражданских лиц, которых вывезли из Курской области, чтобы обменять их на своих военных.

    Владимир Путин на заседании Совета по культуре напомнил, что Киев удерживает некоторых гражданских лиц, которых вывезли из Курской области, чтобы обменять их на своих военных, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По словам Путина, речь идет о мирных жителях, которых украинские власти насильно вывезли с территории Курской области. Он подчеркнул, что киевские власти не делают различий между комбатантами и гражданскими, используя любые методы для достижения своих целей.

    «Киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых они насильственно утащили из Курской области, пытаются их менять на военных», – заявил президент, отметив, что это недопустимая практика.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала недопустимым требование украинской стороны по обмену гражданских лиц на осужденных преступников.

    Помощник президента Владимир Мединский заявил о насильственном удержании более 20 мирных граждан на территории Украины.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин поручил ускорить решение по квотам на иностранное кино

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство культуры получило поручение от президента России Владимира Путин ускорить введение ограничений на показ иностранных фильмов в России, чтобы поддержать отечественную индустрию.

    Президент России Владимир Путин поручил министерству культуры ускорить принятие решения по квотированию иностранного кино в стране, передает РИА «Новости». Глава государства обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой как можно быстрее реализовать компромиссный документ, о котором ранее говорил помощник президента Владимир Мединский.

    На заседании Совета по культуре, проходившем в формате видеоконференции, Путин заявил: «Я вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее». Министр культуры Ольга Любимова согласилась с поручением и подтвердила готовность приступить к выполнению задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить контроль над иностранным кино в стране.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин вручил премии молодым деятелям культуры
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год.

    В начале церемонии президент РФ Владимир Путин обратился к лауреатам с приветствием и поздравлениями. Президент отметил значимость вклада молодых деятелей в развитие российской культуры и подчеркнул, что их успех является вкладом в будущее страны.

    «Все ваше творчество, ваша работа сложены истинным талантом, огромным трудолюбием и гражданской ответственностью. Они утверждают лучшее, что есть в нашей великой отечественной культуре: неравнодушие, стремление к справедливости, безграничную любовь к родной стране, стремление к тому, чтобы наши дети были лучше нас, лучше, чем мы. Ваш успех, дорогие друзья, – это, безусловно, вклад в будущее России. Поздравляю вас», – заявил российский лидер, его слова приводит Кремль в Max.

    Лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры 2025 года стали режиссер Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, а также оперные певцы Игорь Морозов, Алина Черташ и Полина Шабунина. Абулкатинов отмечен за работу в области современного театра и развитие молодежной аудитории, Миллер – за яркие сценические образы и вклад в преемственность театральных и кинематографических традиций. Морозов, Черташ и Шабунина получили премию за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко», поставленной на сцене Большого театра.

    Премии президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества удостоены дирижер и педагог Анатолий Кисляков, радиоканал «Детское радио» и Музей истории военной формы. Кисляков награжден за вклад в развитие отечественной хоровой традиции и многолетнюю работу с Большим детским хором. «Детское радио» отмечено за создание современной культурно-просветительской среды для детей, объединяющей образовательные, развлекательные и патриотические проекты. Музей истории военной формы получил премию за деятельность, направленную на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры, подчеркнув их вклад в сохранение и передачу культурного наследия будущим поколениям.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Путин сообщил о росте товарооборота России и Вьетнама

    Tекст: Валерия Городецкая

    Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на 5,7% за первые месяцы 2026 года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Кремле.

    Российский лидер также сообщил о подписании соглашения по строительству первой атомной электростанции во Вьетнаме, сообщается на сайте Кремля.

    Путин отметил, что на встрече планируется обсудить широкий круг вопросов. «Хочу подчеркнуть: мы всегда рады видеть наших вьетнамских друзей в России», – заявил президент.

    Напомним, Путин в среду встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Путин назначил Виктора Мельника заместителем генпрокурора России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Занимавший пост прокурора Петербурга Виктор Мельник, назначен указом главы государства на должность заместителя генерального прокурора России.

    Президент Владимир Путин назначил Виктора Мельника заместителем генпрокурора России, передает ТАСС. Документ с указом был опубликован на официальном портале правовой информации.

    В тексте указа отмечается: «Назначить Мельника Виктора Дмитриевича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Виктор Мельник родился в 1975 году в Севастополе, имеет высшее военное и юридическое образование. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания и юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

    Свою карьеру в органах прокуратуры Мельник начал в 2001 году, работая помощником прокурора на железнодорожном транспорте в Петербурге. В дальнейшем занимал различные руководящие должности в прокуратуре города и Ленинградской области.

    С 2012 года Мельник проходил службу в прокуратуре Петербурга, был начальником управления, прокурором района, заместителем прокурора города, а с 2021 года – прокурором Петербурга. Он награжден медалью Министерства обороны и почетными ведомственными наградами, также имеет звание государственного советника юстиции 2 класса.

    Ранее президент России утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности других заместителей генерального прокурора, освободив их от прежних постов.

    Позже на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ Путин заявил о важности постоянного внимания прокуратуры к вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Он также подчеркнул необходимость особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.


    Комментарии (0)
    Главное
    Генсек НАТО назвал Россию главной угрозой для альянса
    Орбан потребовал от Зеленского отозвать агентов спецслужб из Венгрии
    Литва возглавила рейтинг НАТО по росту военных расходов
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    Российские войска освободили харьковскую Шевяковку
    В Израиле сообщили о гибели командующего ВМС Ирана
    Москвичи рассказали о жизни в условиях ограничений работы интернета из-за угрозы БПЛА

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации