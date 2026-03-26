Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
Президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на объективные трудности и ограничения.
«Несмотря на объективные трудности и ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы», – сказал он, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал, что все бюджетные обязательства перед гражданами будут выполнены.
Путин заявил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговле, инвестициях и международных отношениях, что стало новой реальностью для всей глобальной экономики.
Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.