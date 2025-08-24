Tекст: Ольга Иванова

На территории Украины до сих пор остаются более 20 мирных жителей Курской области, вывезенных силами ВСУ, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА «Новости». По его словам, эти люди фактически стали заложниками и возвращаются небольшими группами в результате обменов.

Мединский напомнил, что во время нападения ВСУ на Курскую область в 2024 году украинские военные под предлогом эвакуации задержали, в основном, пожилых людей и пенсионеров, затем вывезли их на Украину. «Де-факто, они похищены и стали заложниками. РФ ведет мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня еще восемь. По разным данным, осталось еще более 20 человек», – написал Мединский.

Он подчеркнул, что, несмотря на обещания со стороны Киева быстро вернуть всех задержанных без условий, процесс затянулся уже на три месяца. По словам Мединского, сейчас Украина возвращает жителей Курской области маленькими группами, обменивая их на лиц, представляющих для Киева интерес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.