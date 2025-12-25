ПВО России за пять часов сбила 48 украинских дронов

За пять часов над территорией России сбито 48 украинских БПЛА

Tекст: Тимур Шайдуллин

48 украинских БПЛА было сбито над территорией четырех российских регионов в течение пяти часов, передает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили: «25 декабря с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

36 БПЛА сбили над территорией Брянской области, девять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Калужской области, один – над территорией Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 141 украинский беспилотник самолетного типа.

Кроме того, ночью в шести районах Ростовской области уничтожили украинские БПЛА. Также ночью четверга средства ПВО сбили семь дронов, летевших на Москву.