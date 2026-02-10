Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?0 комментариев
Физик объяснила пользу слабых землетрясений на Кубани
Физик Зверева: Слабые землетрясения на Кубани снижают напряжение в земной коре
Небольшие подземные толчки в Краснодарском крае помогают снижать сейсмическое напряжение и позволяют избежать более мощных землетрясений в будущем, сообщила кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
Старший научный сотрудник Геофизической службы РАН Анастасия Зверева рассказала, что землетрясения небольшой интенсивности, подобные недавнему в Краснодарском крае, не вызывают разрушений, но способствуют снятию напряжения в земной коре, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что Кавказ находится в зоне высокой тектонической активности, и здесь возможны землетрясения магнитудой до 6,8. Произошедшее событие с магнитудой 5,3 оказалось значительно ниже максимальных значений для региона и не стало самым сильным в истории наблюдений.
По словам Зверевой, разрушений в результате землетрясения не зафиксировано, все находится в пределах нормы. Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда подземных толчков составила 4,8, а эпицентр находился в 33 километрах от Анапы на глубине 10 километров. Оперштаб Кубани подтвердил, что разрушений и пострадавших нет.
Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что отголоски землетрясения ощутили жители Крыма, сейчас специалисты собирают макросейсмические данные.
Ранее в Краснодарском крае произошли подземные толчки магнитудой 4,8, которые местные жители сравнили со взрывами.
Подземные толчки фиксировались в 30 км от Новороссийска.
У побережья Сочи 4 января произошло землетрясение магнитудой 4.