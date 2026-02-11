В Госдуме указали на обратимый характер замедления Telegram

Депутат Немкин отметил обратимость замедления Telegram при устранении нарушений

Tекст: Антон Антонов

Немкин указал в Telegram, что государственная позиция по взаимодействию с цифровыми платформами остается неизменной. Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми сервисами, независимо от их происхождения, если те уважают российское правовое поле и интересы граждан.

К ключевым требованиям относятся защита персональных данных, наличие эффективных механизмов противодействия мошенничеству, предотвращение использования сервисов для экстремистских и террористических целей, а также готовность к взаимодействию с уполномоченными органами.

«К сожалению, отдельные сервисы, в том числе Telegram, системно игнорируют исполнение российского законодательства. Нарушения остаются неустраненными», – заявил он.

Подчеркивается, что применяемые меры имеют правовой характер и не являются самоцелью. По его словам, ограничения используются как инструмент для понуждения к соблюдению закона, и их отмена возможна при устранении выявленных нарушений.

Немкин подчеркнул, что если Telegram примет решение работать в соответствии с российским законодательством и обеспечит должный уровень защиты граждан, «для восстановления полноценной работы не будет принципиальных препятствий». Ответственность за дальнейшее развитие ситуации, отметил депутат, лежит на самой платформе Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram.

