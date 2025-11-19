  • Новость часаВзрывы прогремели на побережье Одесской области Украины
    Поляков запугивают диверсантами с востока
    ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии
    На кладбище Львова осталось всего 20 мест для боевиков ВСУ
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    Экс-премьер Польши обвинил Варшаву в содействии побегу Миндича
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    Автоэксперт объяснил снижение смертности при ДТП в России
    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе
    Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    19 ноября 2025, 05:19

    Компания Цукерберга Meta выиграла суд в США и сохранила Instagram и WhatsApp

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральная торговая комиссия США проиграла судебное разбирательство против корпорации Meta* (признана в России экстремистской) по делу о монополизации рынка социальных сетей, сообщил CNBC News.

    Результат разбирательства позволяет корпорации сохранить контроль над Instagram* (запрещен в России) и WhatsApp* (обе платформы принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), передает ТАСС со ссылкой на CNBC News.

    Судья Джеймс Боасберг подчеркнул, что не имеет значения, была ли у компании Марка Цукерберга «монопольная власть в прошлом» – комиссия должна была доказать, что такая власть «сохраняется и сейчас».

    Решение опиралось на вывод о появлении новых конкурентов на рынке. Боасберг отметил, что такие платформы, как TikTok и YouTube, теперь воспринимаются пользователями как альтернатива сервисам компании Цукерберга. По мнению судьи, степень пересечения аудиторий становится существенным экономическим фактором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная торговая комиссия США обвинила Meta (признана в России экстремистской) в устранении конкуренции через приобретение Instagram* в 2012 году и WhatsApp* в 2014 году. Регулятор потребовал от компании провести реструктуризацию или продать эти активы.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    18 ноября 2025, 14:49
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа

    Путин: Новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя

    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, подчеркнул президент Владимир Путин.

    «Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», – сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, «Сталинград» будет символом таланта и созидательной силы российского народа. Президент выразил уверенность, что судно будет достойно носить свое имя.

    «Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал он.

    Путин также отметил, что Россия – единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов.

    Он добавил, что несмотря на текущие сложности, Россия продолжит наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение.

    Президент обратил внимание, что строительство атомных ледоколов в России ведется исключительно на основе отечественных технологий.

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    В марте Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    18 ноября 2025, 15:59
    Туск: Взрыв на железной дороге в Польше совершен гражданами Украины

    Туск заявил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили граждане Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские спецслужбы опознали двух украинских граждан, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной в ночь на 17 ноября, заявил глава правительства страны Дональд Туск.

    Премьер Польши Дональд Туск заявил в Сеймe, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины, передает РИА «Новости». По словам польского премьера, интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, машинист поезда на северо-востоке Польши обнаружил разрыв путей ночью в воскресенье.

    Инцидент произошел на железнодорожной линии, соединяющей Варшаву и пограничный переход «Дорохуск», по которой курсируют поезда на Украину. В момент происшествия в поезде ехали два пассажира и несколько сотрудников железной дороги. Никто в результате ЧП не пострадал.

    В понедельник Дональд Туск заявил, что на месте был взрыв. Позднее рядом обнаружили повреждение контактной сети.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.

    18 ноября 2025, 17:52
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    18 ноября 2025, 12:00
    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу

    Политолог Минченко: Власти Украины планировали покушение на Шойгу ради медийного эффекта

    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство при выборе потенциальной жертвы теракта и диверсии исходит из стремления достичь медийного эффекта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что целью предотвращенного покушения на Троекуровском кладбище в Москве был Сергей Шойгу.

    «Украинская сторона, планируя теракты и диверсии против российских политических деятелей, руководствуется логикой, которая основывается на медийности. То есть противник стремится выбрать цель для атаки таким образом, чтобы его гибель могла иметь громкий медийный эффект», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    На этом фоне собеседник напомнил об убийстве военкора Владлена Татарского, а также покушениях на Захара Прилепина, Александра Дугина. «Наши спецслужбы смогли сорвать планы против Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище. Но сложно судить, кто еще может сейчас находится в разработке у Киева», – сказал политолог.

    Ранее газета «Московский комсомолец» выяснила, что высокопоставленным чиновником, покушение на которого готовилось на Троекуровском кладбище в Москве, является секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

    На Троекуровском кладбище похоронены отец и мать государственного деятеля – Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна. Годовщина смерти последней – 12 ноября. На этом же кладбище похоронена сестра секретаря Совбеза Лариса Шойгу, которая скончалась в 2021 году, пишет «Коммерсант».

    Напомним, о предотвращении убийства одного из высших должностных лиц ФСБ сообщила в пятницу. Имя чиновника не называлось. По данным ведомства, для теракта Украина завербовала нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых супругов с наркотической зависимостью. Предполагаемый куратор – Джалолиддин Шамсов – находится на Украине. В России он объявлен в розыск за убийство и незаконный оборот оружия.

    По словам участвовавшей в подготовке покушения женщины, они с мужем действовали по заданию человека по имени Руслан, с которым познакомились в интернете. Он попросил отвезти на кладбище и оставить у одной из могил вазу с цветами. Внутри была камера и, как предположил один из подозреваемых, взрывное устройство. В качестве вознаграждения за выполнение задания им пообещали метадон. Пару задержали, когда она возвращалась домой.

    Во время следствия силовики изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Signal. Киев под руководством западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других российских регионах, заявили в ЦОС ФСБ.

    Президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что правоохранителям в этой связи нужно усиливать наблюдение за местами захоронения, а также вести агентурную работу.

    18 ноября 2025, 07:29
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов.

    Потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации на Украине достигли почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными, сообщает ТАСС. Эти данные стали известны на основании подсчетов данных Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны России.

    В 2025 году украинская армия лишилась более 450 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли свыше 1,4 тыс. человек на всех направлениях. Российское оборонное ведомство описало значительные потери среди окруженных украинских подразделений в районах Купянска и Красноармейска. Военный эксперт указал, что массовые потери под Красноармейском связаны с неудачными попытками прорыва позиций российских войск.

    18 ноября 2025, 10:17
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько граждан Украины, спасенных военными России во время боевых действий, находятся в Курске и хотят вернуться на родину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Москалькова обратилась к украинским властям с просьбой вернуть на родину нескольких граждан Украины, сообщает ТАСС.

    По ее словам, эти люди были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий и сейчас находятся в Курске.

    «Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», – рассказала Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретаря президента России спросили об обмене пленными между Россией и Украиной.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    Ранее Татьяне Москальковой передали список политзаключенных на Украине.

    18 ноября 2025, 12:59
    Польша обвинила Россию во взрыве на железной дороге

    Министр обороны Польши Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железной дороге

    Польша обвинила Россию во взрыве на железной дороге
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности ко взрыву на железнодорожных путях, сообщает радиостанция RMF FM.

    Министр Косиняк-Камыш заявил в эфире радиостанции RMF FM, подчеркнул, что полная уверенность в виновнике появится только после поимки исполнителей. По словам Косиняка-Камыша, анализируя происшествия в Польше и Европе, «все следы ведут на восток – в Россию», передает Lenta.ru.

    Тем не менее, глава национальной обороны Польши никаких доказательств вины России не привел.

    Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил о создании предпосылок для вооруженной атаки на страну, отметив участившиеся диверсии и кибератаки на стратегические объекты.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.


    18 ноября 2025, 19:46
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    Силуанов сообщил о готовности ответить на конфискацию активов России Западом

    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России подготовило проект мер, которые будут использованы в ответ на возможную конфискацию российских активов западными странами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    Министр подчеркнул, что эти меры могут быть реализованы при принятии соответствующих решений западными государствами, передает ТАСС.

    «Аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – заявил он.

    Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе.

    18 ноября 2025, 12:48
    Euractiv: Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть

    Каллас выступила против плана фон дер Ляйен по созданию разведывательного отдела

    Euractiv: Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Год спустя после назначения глава европейской дипломатии Кая Каллас сталкивается с острым дефицитом бюджета и внутренними конфликтами, включая споры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен по поводу создания нового разведывательного подразделения, отмечает Euractiv.

    Кайя Каллас, возглавляющая Европейскую службу внешних связей, вынуждена искать дополнительные финансовые ресурсы из-за сокращения бюджета, передает Euractiv.

    Накануне Каллас выразила несогласие с планом главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен создать разведывательный центр в Берлемоне, считая, что такой шаг приведет к дублированию функций и нехватке ресурсов.

    «Мы не можем рассчитывать сохранить роль Европы в мире при сокращающихся реальных ресурсах», – заявила Каллас.

    Отношения между бывшим премьер-министром Эстонии и главой Еврокомиссии остаются напряженными, что стало явно после того, как фон дер Ляйен заблокировала попытку Каллас вернуть в Европейскую службу высокопоставленного чиновника Мартина Зельмайра.

    Каллас также столкнулась с проблемами в управлении структурой: некоторые затраты на безопасность за рубежом были заморожены или отменены, что создает риски для персонала ЕС. Также Каллас ищет возможности перераспределить средства, обращая внимание на бюджеты других департаментов.

    Внутри Евросоюза Каллас обвиняют в отсутствии яркой политической линии и потере опытных сотрудников, таких как Симон Мордью, который перешел работать в кабинет фон дер Ляйен. Ключевой проблемой для Европейской службы внешних связей остается отсутствие автономных финансовых инструментов, поскольку основные бюджетные решения принимаются другими частями Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила планы по созданию отдела разведки и безопасности в генеральном секретариате.

    Урсула фон дер Ляйен передала свои полномочия на саммите ЕС–СЕЛАК Кае Каллас из-за нехватки лидеров.

    При этом между Урсулой фон дер Ляйен и Кае Каллас вспыхнул личный конфликт из-за Мартина Зельмайера, которого считают одним из влиятельных чиновников ЕС.

    18 ноября 2025, 08:49
    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации

    Politico сообщила о максимальных потерях ВСУ при ротации солдат

    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
    @ Anastasiia Smolienk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины больше всего теряют своих солдат в период ротации, заявил газете Politico представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    По его словам, большинство потерь среди украинских военных приходится на периоды ротации, передает ТАСС.

    «Сейчас большинство солдат погибают во время ротации», – заявил Волошин.

    По данным Politico, одной из основных причин такого положения стал рост числа атак беспилотников по маршрутам движения военнослужащих. Из-за угрозы нападения командиры ВСУ не рискуют регулярно менять личный состав, и солдатам приходится проводить на передовой недели без ротации.

    Представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал изданию, что во время ротации автомобили подвозят военных лишь на пять-шесть километров к позициям, а затем солдаты вынуждены двигаться к окопам пешком, скрываясь от воздушной разведки и атак дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.

    Бойцы соединения «Северяне» ранее сорвали ротацию украинских подразделений ударами FPV-дронов в Сумской области.

    В боях с «Северянами» за сутки ВСУ потеряли более 170 человек.


    18 ноября 2025, 09:46
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы

    Аналитик Кошкович высмеял слова министра Швеции Розенкранц об активах России

    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик Центра фундаментальных прав из Венгрии Золтан Кошкович выразил недоумение позицией министра Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц, предложившей активнее использовать замороженные российские активы.

    Слова шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о необходимости поддержки Украины и использовании замороженных российских активов вызвали удивление экспертов, передает РИА «Новости». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович опубликовал в соцсети резкую реакцию на высказывание шведского политика.

    «Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе», – написал Кошкович после выступления Розенкранц. По мнению эксперта, предложение шведского министра поддерживать Украину и использовать российские активы вызывает вопросы относительно ее компетентности.

    Ранее глава Еврокомиссии направила странам Евросоюза письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя вариантами финансирования Украины на основе займов.

    Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен с покупкой водки алкоголику.

    18 ноября 2025, 19:08
    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе

    NASA анонсировало открытый брифинг из-за межзвездного объекта 3I/ATLAS

    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе
    @ nasa.gov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    NASA готовит открытую для прессы презентацию, чтобы обсудить уникальный межзвездный объект 3I/ATLAS возрастом более 7,5 млрд лет и его аномальные особенности.

    NASA намечает провести брифинг, посвященный изучению межзвездного объекта 3I/ATLAS, пишет РИА «Новости». Брифинг объявлен открытым для СМИ и будет доступен в онлайн-трансляции.

    В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН уточняют, что подробный состав готовящихся к публикации материалов не раскрывается, однако среди них могут оказаться ранее закрытые снимки космической камеры HiRISE, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, функционирующей на орбите Марса. Эти изображения называют самыми точными из существующих для объекта 3I/ATLAS.

    Объект 3I/ATLAS впервые заметили 1 июля, и исследования показали, что это межзвездная комета, диаметр комы которой достигает 24 километров. По предварительным оценкам специалистов, возраст уникального объекта превышает 7,5 млрд лет, что делает его старше Солнца примерно на три миллиарда лет. В сентябре астрофизик Ави Леб заявил о проявлении «аномальной эволюции» объекта 3I/ATLAS, которая выразилась в изменении его цвета при пролете через Солнечную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS первого июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 километров в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    18 ноября 2025, 17:35
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Польше традиционно обвиняют Россию во всех бедах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что Варшава оправдывает и покрывает гражданина Украины, подозреваемого во взрывах на газопроводах «Северный поток».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». По его словам, Туск объяснял действия задержанного тем, что если у них есть благие цели, то допустима даже террористическая деятельность. Об этом Песков рассказал в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Песков также прокомментировал обвинения в адрес Москвы по поводу диверсии на железной дороге в Польше. Он заметил, что Россию традиционно обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, особенно в Польше, где, по его словам, «все пытаются бежать впереди паровоза европейского».

    Он подчеркнул, что если поляки и немцы продолжат покрывать причастность украинцев к диверсиям на объектах инфраструктуры, то это может привести к определенным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские спецслужбы опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной.

    Инцидент произошел на участке железной дороги между Варшавой и пунктом «Дорохуск» ночью, когда в поезде находились два пассажира и несколько сотрудников железной дороги, но никто не пострадал.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к этому взрыву.

    18 ноября 2025, 14:42
    Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко
    Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко
    @ Ukraine Presidency/Planet Piх/ZUMA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Оппоненты Владимира Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки главы ОП Андрея Ермака, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее фракции «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали увольнения Ермака и правительства, а также создания новой коалиции в парламенте.

    «Псевдооппозиционные «Европейская солидарность» и «Голос» все последние годы находились под постоянным давлением – Зеленский последовательно зачищал политическое пространство. Теперь его оппоненты почувствовали ослабление поддержки Банковой со стороны Запада и используют этот момент для ответных действий», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, экс–президент Украины Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) отличается расчетливостью и злопамятностью. «Он видит, что настало время отобрать у Зеленского часть властных полномочий, и эти планы имеют под собой почву. Запад вполне может инициировать отставку Ермака для улучшения общественно–политического фона на Украине», – считает аналитик.

    «К слову, Зеленский не случайно назвал свою команду «офисом президента». Это должно было создать иллюзию исключительно исполнительных функций. На практике же Ермак обладает беспрецедентными для главы украинской администрации полномочиями, что не нравится местной псевдооппозиции», – детализировала Шеслер.

    «Естественно, «Европейская солидарность» и «Голос» представят происходящее как результат своей работы, наращивая таким образом политический вес. Отставка Ермака ослабит «Слугу народа», а часть управленческих функций перейдет к оппонентам правящей партии», – спрогнозировала собеседница.

    Эксперт отметила, что «Европейская солидарность» и «Голос» сохраняют определенную поддержку в Брюсселе и Вашингтоне: «Ее пока недостаточно для свержения Зеленского, но для удара по его ближайшему окружению – вполне».

    Что касается выгод для России, политолог считает маловероятным влияние украинских политических процессов на ход СВО: «Военные действия продолжаются не по воле Зеленского или его окружения. Пока Запад рассматривает Россию как геополитического противника, война будет вестись украинскими руками».

    Ранее парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» в официальном заявлении потребовали у Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Также законодатели настаивают на формировании новой коалиции в парламенте с участием не только «Слуги народа» и назначении нового кабмина, сообщает издание «Страна» (заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

    Причиной требований они указывают коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». «Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности», – отмечается в заявлении.

    Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».

    Тем временем депутат от «Голоса» Ярослав Железняк со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в «Слуге народа» назревает бунт и раскол, грозящий распадом коалиции. Часть нардепов партии власти также требует увольнения Ермака.

    Издание «Украинская правда» (заблокировано в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить Ермака. Вероятно, к ним относятся премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (признан экстремистом).

    Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп.

    18 ноября 2025, 17:59
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    @ PRZEMYSLAW PIATKOWSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участие Киева в очередной диверсии, на этот раз на железной дороге Польши, крайне примечательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Представитель Кремля подчеркнул, что постоянно появляются сведения о причастности граждан Украины к актам саботажа и терроризма на объектах критической инфраструктуры, передает ТАСС.

    Песков добавил: «Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен».

    Он отметил, что подобные действия являются тревожным сигналом для стран Европы, включая Польшу, Германию и Францию, а также напомнил о «Северных потоках».

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Спецслужбы Польши опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.

    18 ноября 2025, 14:19
    Ozon и Wildberries ответили на идею ограничить скидки на маркетплейсах
    Ozon и Wildberries ответили на идею ограничить скидки на маркетплейсах
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Маркетплейс Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой – часть программы лояльности, а Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    Скидки при оплате товаров определенной банковской картой – это программа лояльности, в которую инвестирует банк, заявили в пресс-службе Ozon, передает ТАСС.

    В компании пояснили, что подобные инструменты, как кешбэки и бонусные программы, есть у различных игроков рынка, а также отметили важную социальную функцию таких скидок – возможность экономии для покупателей по всей стране, в особенности в малых городах.

    В Ozon также сообщили, что для исключения злоупотреблений недавно была открыта собственная программа лояльности, к которой может присоединиться любой банк. Условия участия одинаковы для всех банков, включая Ozon Банк, средства партнеров полностью идут на снижение цены для клиентов. Такой механизм, по словам представителей Ozon, сохраняет финансовую выгоду для покупателей.

    В пресс-службе Wildberries и Russ предложения ограничить скидки на маркетплейсах назвали абсурдными и сравнили их с навязыванием скидок отдельным магазинам. В компании раскритиковали закрытость обсуждений инициативы Центрального банка, отметив, что меры негативно скажутся на миллионах покупателей по всей России.

    «От запрета скидок пострадают миллионы потребителей», – подчеркнули в Wildberries.

    В Wildberries добавили, что регулирование должно быть справедливым и охватывать все отрасли, чтобы избежать появления условий для регуляторного арбитража.

    Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что сумма неуплаченных налогов маркетплейсами из-за предоставленных скидок достигла 1,5 трлн рублей в этом году.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе должна оставаться одинаковой вне зависимости от выбранного способа оплаты.

    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России
    Назван возможный срок открытия аэропорта в Ростове-на-Дону
    Горелкин призвал россиян удалить игру S.T.A.L.K.E.R.
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ
    ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries
    В США решили «разобрать изнутри» министерство образования
    «Столото» удалило пост с Долиной о розыгрыше квартир

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

