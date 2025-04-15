Цукерберг дал показания в суде по делу против Meta

Tекст: Дмитрий Зубарев

Марк Цукерберг, гендиректор корпорации Meta*, выступил в суде по антимонопольному иску, поданному Федеральной торговой комиссией США (FTC), сообщает ТАСС. FTC обвиняет Meta в приобретении приложений Instagram* в 2012 году и WhatsApp в 2014 году для устранения рыночной конкуренции. Ведомство требует от Meta проведения реструктуризации или продажи этих активов.

На заседании суда, согласно порталу The Verge, Цукерберг признал, что Instagram и Facebook* конкурировали как платформы для общения, однако подчеркнул, что это направление не было приоритетным для Facebook. FTC утверждает, что Meta заняла доминирующее положение на рынке соцсетей для личного общения в США. Основные конкуренты – Snapchat и MeWe, последняя из которых насчитывает 20 млн пользователей.

Адвокат Meta Марк Хансен отметил, что влияние компании несколько преувеличено. Он представил данные о росте трафика Instagram и Facebook в период отключения китайского TikTok в США, а также о резком увеличении популярности YouTube в ходе сбоя Facebook в 2021 году. Негативные последствия возможной утраты контроля над Instagram могут быть значительными: по оценкам Emarketer, Instagram принесет Meta более 37 млрд долларов дохода от рекламы в этом году, что составит свыше половины от общего рекламного дохода компании.

Ранее Meta* выплатила Дональду Трампу 25 млн долларов в рамках соглашения о блокировке его аккаунтов в Facebook* и Instagram* после штурма Капитолия. Средства пойдут в фонд президентской библиотеки и на судебные издержки.



