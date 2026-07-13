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ФСБ показала склад украинских дронов для атак на аэродромы
В Амурской области обнаружен тайник с беспилотниками, которые украинские агенты готовили для атак на аэродромы Украинка и Шагол, сообщили в ФСБ.
Склад находился в гараже в Амурской области, в нем подозреваемый чинил и трансформировал беспилотники, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение спецслужбы.
Он снаряжал их боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше одного килограмма.
Изъято 24 FPV-дрона, они обладали устойчивостью к средствам РЭБ, а также нейросетевыми модулями управления.
На опубликованных кадрах также запечатлен процесс задержания подозреваемого, упаковки с лопастями и личные вещи злоумышленника. Среди изъятой техники оказались аппараты осколочно-фугасного действия, а также устройства с ударными ядрами и зажигательным составом.
«Представлены тут три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, дальше – четыре FPV-дрона с ударными ядрами, дальше – три дрона с ударным ядром и с зажигательным составом», – рассказал оперативник.
Он добавил, что техника была дополнительно оборудована системами усиления радиосигнала и связи.
Кроме того, на оперативной съемке запечатлено, как киевские агенты перевозили по России FPV-дроны. В ролике показано движение по трассе легковушки с прицепом. Там также зафиксировано, как в гараже агент Киева вскрывает пол в прицепе, чтобы достать дроны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сорвала попытку украинских агентов нанести удары по стратегическим аэродромам.
Ранее ведомство предотвратило диверсионно-террористический акт на военном объекте Ростов-Центральный. Сотрудники ведомства конфисковали партию оснащенных искусственным интеллектом беспилотников.