ФСБ показала склад украинских дронов для атак на аэродромы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Склад находился в гараже в Амурской области, в нем подозреваемый чинил и трансформировал беспилотники, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение спецслужбы.

Он снаряжал их боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше одного килограмма.

Изъято 24 FPV-дрона, они обладали устойчивостью к средствам РЭБ, а также нейросетевыми модулями управления.

На опубликованных кадрах также запечатлен процесс задержания подозреваемого, упаковки с лопастями и личные вещи злоумышленника. Среди изъятой техники оказались аппараты осколочно-фугасного действия, а также устройства с ударными ядрами и зажигательным составом.

«Представлены тут три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, дальше – четыре FPV-дрона с ударными ядрами, дальше – три дрона с ударным ядром и с зажигательным составом», – рассказал оперативник.

Он добавил, что техника была дополнительно оборудована системами усиления радиосигнала и связи.

Кроме того, на оперативной съемке запечатлено, как киевские агенты перевозили по России FPV-дроны. В ролике показано движение по трассе легковушки с прицепом. Там также зафиксировано, как в гараже агент Киева вскрывает пол в прицепе, чтобы достать дроны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сорвала попытку украинских агентов нанести удары по стратегическим аэродромам.

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