Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?8 комментариев
По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
Около 300 беспилотных летательных аппаратов направлялись в сторону Московского региона за последние 24 часа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал Собянин в канале на платформе Max.
«45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – добавил мэр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущих суток противовоздушная оборона ликвидировала 40 направлявшихся к российской столице вражеских беспилотных аппаратов.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще трех летевших на город дронов.
Несколькими днями ранее в направлении столичного региона двигалось свыше 430 беспилотников.