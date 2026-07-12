  • Новость часаЭксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги
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    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    12 июля 2026, 18:00 • Новости дня

    В Чернигове после серии взрывов отключился свет

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Чернигове прогремело три мощных взрыва, после которых в городе полностью пропало электричество, сообщили СМИ.

    Как пишет издание «Страна», в настоящее время на территории Черниговской области объявлена воздушная тревога. Подробности произошедшего и информация о возможных разрушениях пока не приводятся, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Черниговской области взрывы повредили склады и транспортные объекты.

    В Харькове после серии ударов часть районов осталась без электроснабжения.

    В городе Сумы на севере Украины произошли взрывы с последующим отключением света и воды.

    11 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ

    NYT: В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На юге Германии работает засекреченное предприятие, где собирают оснащенные искусственным интеллектом ударные беспилотники для нужд украинской армии, пишет The New York Times.

    На территории Германии функционирует тайный завод компании Helsing SE, выпускающий дроны для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Производство тщательно скрывается во избежание возможных диверсий.

    «Название компании Helsing нигде не фигурирует: руководство опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, учитывая, что тысячи собранных здесь дронов были задействованы в боевых действиях на Украине», – пишет The New York Times.

    В случае возникновения угрозы предприятие способно сменить дислокацию всего за один день.

    На объекте трудятся около ста человек, прошедших строгую проверку и подписавших документы о неразглашении. Основной выпускаемой моделью является ударный беспилотник HX-2 весом 12 килограммов, оснащенный искусственным интеллектом. Стоимость одного такого аппарата составляет порядка 17,5 тыс. евро.

    Компания Helsing SE была основана в 2021 году при финансовой поддержке венчурного фонда создателя Spotify Даниэля Эка. Одним из соучредителей предприятия выступил бывший советник немецкого министерства обороны Гундберт Шерф.

    Ранее Германия заявила о планах открыть «совместное» с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия.

    Комментарии (9)
    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    12 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский лидер планирует масштабные кадровые перестановки в правительстве, включая замену главы кабинета министров.

    Владимир Зеленский собирается сменить  «политическую стратегию» Украины, для чего готовится обновить состав украинского правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «На Украине начнутся и кадровые изменения... Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», – сообщил Зеленский.

    Политик уточнил, что предложил Свириденко взять на себя руководство новым направлением. Ротации в кабмине он намерен провести совместно с депутатами парламента.

    Напомним, в июле 2025 года Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля, после чего правительство возглавила бывший министр экономики Юлия Свириденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Владимир Зеленский предложил на эту должность кандидатуру Юлии Свириденко. Украинский парламент проголосовал за ее назначение главой правительства.

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    11 июля 2026, 20:21 • Новости дня
    Актер Сигал съязвил по поводу легитимности Зеленского

    Стивен Сигал высмеял истекший срок президентских полномочий Владимира Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал с иронией отреагировал на упоминание статуса Владимира Зеленского, чье законное пребывание у власти завершилось более двух лет назад.

    Актер и режиссер удивился тому, что Владимира Зеленского продолжают называть главой государства, передает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами швейцарского издания Weltwoche он отреагировал на упоминание политика соответствующим титулом. «Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», – сказал артист.

    Официальный срок полномочий Зеленского подошел к концу еще 20 мая 2024 года. Голосование на Украине тогда решили не проводить, объяснив этот шаг введенным военным положением и продолжающейся всеобщей мобилизацией.

    В декабре 2025 года американский политик Дональд Трамп также указывал на необходимость проведения избирательной кампании. Он охарактеризовал Зеленского как диктатора без выборов и подчеркнул падение его рейтинга до 4%.

    Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche рассказал о начале дружбы с российским президентом Владимиром Путиным.

    Он также заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО.

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    11 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни

    Поляки освистали делегацию Качиньского на мемориале жертвам Волынской резни

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки тысяч участников траурной церемонии в польской Домоставе встретили гулом и нецензурной бранью депутатов от оппозиционной партии «Право и справедливость» при возложении венков.

    Десятки тысяч человек собрались у памятника жертвам украинских националистов, где состоялось богослужение и было зачитано обращение президента Польши Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости». После официальной части политические силы начали возлагать венки к мемориалу.

    Когда диктор объявил выход депутатов от партии «Право и справедливость», собравшиеся начали громко свистеть. В адрес политиков и их лидера Ярослава Качиньского посыпались оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики.

    При этом появление председателя праворадикальной «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна вызвало у толпы воодушевление. Ранее лидер партии неоднократно отличался ксенофобскими заявлениями, за которые прокуратура пыталась привлечь его к ответственности.

    Траурные акции проходят по всей стране в память о массовых убийствах польского населения украинскими националистами в 1939-1945 годах. Пик расправ пришелся на 1943-1945 годы. Варшава официально признала эти события геноцидом, возложив ответственность на ОУН-УПА (экстремистские запрещенные в РФ организации).

    В субботу Навроцкий назвал прославление бандеровцев призывом к новой резне.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал появление в Варшаве стены памяти жертв Волынской резни.

    Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память погибших поляков.

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    12 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне

    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого

    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что в городе Вишневом Киевской области, где произошел взрыв, склад с оружием был размещен в жилой зоне, среди домов.

    Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

    «Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», – приводи РИА «Новости» фразу Зеленского из вечернего обращения.

    Он добавил, что подобное произошло вопреки инструкциям и спрашивать за это следует у руководителей структур «Укроборонпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом.


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    12 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский отправил в отставку премьера Украины

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины Свириденко

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение обновить состав кабинета министров, отправив в отставку главу правительства Юлию Свириденко и анонсировав масштабные кадровые перестановки в силовых ведомствах.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра страны, передает Bloomberg. На ее место рассматриваются кандидатуры главы государственной нефтегазовой компании Сергея Корецкого или бывшего премьера Дениса Шмыгаля.

    «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил украинский лидер. Он добавил, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    По словам Зеленского, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский запланировал масштабное обновление состава украинского правительства. В Верховной раде допустили назначение уходящего премьер-министра Юлии Свириденко на должность посла в США. Возможный кандидат на пост главы кабинета министров Сергей Корецкий прошлой осенью констатировал невозможность достижения газовой независимости страны.

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    11 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должностные лица концерна «Укроборонпром», виновные в хранении боеприпасов рядом с жилыми домами в городе Вишневое под Киевом, будут привлечены к ответственности.

    По его словам, был нарушен прямой запрет на хранение боеприпасов вблизи жилых домов. Лица, ответственные за это, уже известны и будут привлечены к ответственности, передает Газета.Ru.

    Следователи на Украине проверяют действия заместителей руководителей, отвечавших за безопасность.

    Напомним, в городе Вишневое под Киевом произошли взрывы на объекте «Укроборонпрома».

    Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО. После серии взрывов в городе началась эвакуация жителей.

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    11 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Российские силовики: Командование ВСУ создает новые механизированные бригады

    Командование ВСУ начало создавать новые механизированные бригады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия разворачивает несколько новых механизированных соединений на севере страны, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование украинской армии создает несколько новых механизированных бригад и командований, сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    «Командование ВСУ создает несколько новых механизированных бригад: 50-ю, 55-ю, 76-ю и 167-ю отдельные механизированные бригады, воссоздает 38-ю отдельную артиллерийскую бригаду, а также создает несколько новых командований», – сказал собеседник агентства.

    По его данным, новые соединения планируется разместить в северной части на Украине. Источник уточнил, что с высокой долей вероятности на базе этих бригад в дальнейшем будет сформирован новый армейский корпус со своим штабом.

    Ранее Минобороны России сообщало, что с 4 по 10 июля в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам вооруженных сил Украины.

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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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    11 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    На Украине объявили в розыск самовольно покинувшего часть командира бригады ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командир украинского подразделения Станислав Лучанов тайно покинул место службы на фоне расследования уголовного дела о пропаже мирных жителей в Киевской области, сообщило украинское издание «Новости.LIVE» со ссылкой на оперативное командование «Север».

    Правоохранительные органы разыскивают сбежавшего офицера Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». По данным оперативного командования «Север», военнослужащий самовольно оставил расположение своей части.

    «Командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его разыскивают. Местонахождение комбрига устанавливают правоохранители», – отмечается в официальном заявлении.

    Побег произошел на фоне громкого расследования. В ночь на 28 июня из частного дома в Киевской области похитили двух братьев, судьба которых остается неизвестной. По подозрению в совершении этого преступления задержаны девять подчиненных сбежавшего командира.

    Ранее сообщалось, что полковник ВСУ Иван Шныр сбежал с крупной суммой украденных у военнослужащих денег и разворованными средствами украинской армии.

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    12 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    Российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии

    Tекст: Катерина Туманова

    Младший лейтенант Андрей Иванов с помощью дрона вычислил скрытые позиции украинских войск, что позволило оперативно уничтожить технику и личный состав готовящегося к атаке противника.

    Военнослужащий ВС России Андрей Иванов предотвратил атаку ВСУ, выполняя  задачи по воздушной разведке на одном из ключевых тактических направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Выявив угрозу, младший лейтенант передал точные координаты на командный пункт. После открытия огня российскими артиллеристами Иванов продолжил следить за ситуацией с воздуха. Боец корректировал удары расчетов и фиксировал на видео процесс поражения целей.

    В военном ведомстве добавили, что благодаря оперативной передаче данных и грамотной корректировке огня вражеские машины и личный состав были полностью ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки. Амулет из алтайского кедра спас российского бойца от гибели.

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    12 июля 2026, 02:24 • Новости дня
    Комбриг ВСУ попал в базу «Миротворца» после расправы над мирными жителями

    Комбриг ВСУ Лучанов попал в базу «Миротворца» после расправы

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов оказался в списке экстремистского «Миротворца» из-за приказа подчиненным похитить и убить двух братьев в Киевской области.

    Авторы экстремистского украинского ресурса вменяют офицеру ВСУ превышение служебных полномочий в личных целях. Также его обвиняют в действиях, направленных на дискредитацию украинской армии, передает ТАСС.

    Ранее девять военнослужащих этого подразделения были задержаны за похищение и убийство двух братьев в Киевской области. Лучанов самовольно покинул часть и объявлен в розыск. Все фигуранты уголовного дела отстранены от исполнения служебных обязанностей.

    По данным прессы, офицер приказал наказать мужчин из-за оскорбления его жены. Родственники жертв сообщили, что в ночь на 28 июня группа солдат ворвалась к братьям во двор и увезла их в неизвестном направлении.

    Лучанов командовал бригадой с февраля текущего года. До этого он руководил штабом штурмового полка «Скала», который оказался в центре крупного скандала из-за пыток мобилизованных.

    В мае в социальных сетях появилось видео из 155-й бригады с избиением связанного солдата на глазах у сослуживцев. Тогда командир категорически отрицал свою причастность к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили в розыск самовольно покинувшего часть командира бригады ВСУ Лучанова. Польского политика Усендека тоже внесли в базу «Миротворец», как и сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске.


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    12 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» раскрыли легенды ВСУ при маскировке в Черниговской области

    ВС России узнали легенды ВСУ при маскировке в Черниговской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и узнали, как боевики ВСУ, прикомандированные в Черниговскую область, намерены маскироваться.

    «В Черниговской области в период с 21 по 28 июля будет работать комиссия ГШ ВСУ, которая должна дать оценку готовности региона к размещению личного состава и качеству позиций по рубежу сёл Березна – Сосница – Реутинцы. В качестве легенды-прикрытия противник использует встречи с родственниками пленных и пропавших без вести солдат ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе, где был освобожден Бачевск, стрелковые бои идут в окрестностях Уланово и на подступах к Малой Слободке.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19  участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвинулись за сутки до 400 метров. В ходе наступления штурмовики взяли в плен двоих солдат ВСУ.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 600 метров. Стрелковые бои продолжаются в сёлах Волоховское, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    При этом в посёлке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники.

    «В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские пограничник (1 пого) бежали с занимаемых позиций в районе Устиновки», – рассказали бойцы.

    Из сводки следует, что за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии. ВС России лишили ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке.

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    Удары по портам должны стать частью изоляции Украины

    Российские силы поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Ударам подверглись мощности для дебаллажа и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда. В Минобороны это назвали подтверждением способности России гарантированно поражать любые цели на всей украинской территории. Можно ли перекрыть Украине поставки вооружений и топлива по морю и какими последствиями это грозит Киеву? Подробности

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    Канада готовит подводную угрозу для России в Арктике

    На уходящей неделе принято решение о крупнейшем в истории и Канады, и ФРГ оборонном контракте – Германия построит для канадских ВМС сразу 12 подводных лодок. Какими характеристиками будут обладать эти подлодки и почему нельзя исключать их столкновения в том числе и с российским подводным флотом? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Почему Европу захлестнул сифилис

      Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Бандеровское чудовище выкормила Польша

      Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США ведут Вторую футбольную войну

      США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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