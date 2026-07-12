В Чернигове после серии взрывов отключился свет

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет издание «Страна», в настоящее время на территории Черниговской области объявлена воздушная тревога. Подробности произошедшего и информация о возможных разрушениях пока не приводятся, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Черниговской области взрывы повредили склады и транспортные объекты.

В Харькове после серии ударов часть районов осталась без электроснабжения.

В городе Сумы на севере Украины произошли взрывы с последующим отключением света и воды.