Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
ВС России лишили ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке
Российские военнослужащие лишили боевиков ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке, заявил командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».
«Уже нет такого подвоза как раньше. Раньше они все делали на транспорте. Сейчас это все делается в пешем порядке или на НРТК (наземный робототехнический комплекс), – рассказал он ТАСС
«Бизон» уточнил, что у противника не очень получается и на НРТК, так как уничтожаются в день по 5-10 машин, поэтому возможностей нет никаких.
Ранее «Бизон» рассказал, что ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.