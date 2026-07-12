Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве
Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве
Пять беспилотников ВСУ были ликвидированы на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.