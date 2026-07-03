Патрушев назвал новую морскую угрозу для России

Патрушев назвал альянс Северной Европы и Украины угрозой для России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Патрушев предложил признать создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины угрозой для страны, передает РИА «Новости».

По его словам, деятельность этого объединения серьезно осложняет обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, а также в Северном, Балтийском и Черном морях.

«Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях», – заявил Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.

К числу военных опасностей помощник президента также отнес деятельность блока АУКУС. Этот альянс оснащает австралийские ВМС современными атомными подводными лодками и наращивает возможности для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах.

Патрушев подчеркнул, что Военно-морской флот России будет развиваться до уровня, гарантирующего защиту национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Для этого планируется модернизация боевого состава ядерных и неядерных сил, а также приоритетное развитие морских беспилотных комплексов.

Министерство обороны уже подготовило проект основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года. Документ формирует задачи обеспечения национальной безопасности на море и был рассмотрен Морской коллегией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Великобритания и девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы для сдерживания России.

Позже председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на признаки начала глобальной гонки военно-морских вооружений.

Он также назвал санкции и незаконные морские блокады новыми инструментами конкурентной борьбы.