Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Беспилотник нашли на пляже возле аэропорта Стамбула
Неизвестный дрон нашли на черноморском побережье недалеко от аэропорта Стамбула
Во время прогулки по черноморскому побережью в турецком районе Еникей прохожие наткнулись на подозрительный объект, напоминающий беспилотник, и вызвали экстренные службы.
На пляже в районе Еникей в провинции Стамбул местные жители заметили предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости». Пляж располагается в непосредственной близости от международного аэропорта Стамбула.
«Гулявшие на пляже в районе Еникей на берегу Черного моря граждане обнаружили на берегу нечто напоминающее БПЛА и вызвали экстренные службы. Жандармы и береговая охрана прибыли на место и осмотрели объект», – сообщил турецкий анал TGRT.
Сотрудники береговой охраны изъяли аппарат для дальнейшего изучения и установления его происхождения. Несмотря на сообщения телеканала о возникшей панике, опубликованные видеозаписи показывают, что люди вели себя спокойно, осматривая и даже трогая находку.
Подобные инциденты не редкость для черноморского побережья Турции, где ранее уже находили беспилотники и безэкипажные катера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на болгарском пляже у села Лозенец обнаружили разведывательный беспилотник.
Несколькими днями ранее отдыхающие в турецкой провинции Дюздже заметили похожий на БПЛА странный объект.
До этого сотрудники береговой охраны извлекли из воды неопознанный дрон у побережья Сакарьи.