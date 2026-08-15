Беспилотник нашли на пляже возле аэропорта Стамбула

Неизвестный дрон нашли на черноморском побережье недалеко от аэропорта Стамбула

Tекст: Мария Иванова

На пляже в районе Еникей в провинции Стамбул местные жители заметили предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости». Пляж располагается в непосредственной близости от международного аэропорта Стамбула.

«Гулявшие на пляже в районе Еникей на берегу Черного моря граждане обнаружили на берегу нечто напоминающее БПЛА и вызвали экстренные службы. Жандармы и береговая охрана прибыли на место и осмотрели объект», – сообщил турецкий анал TGRT.

Сотрудники береговой охраны изъяли аппарат для дальнейшего изучения и установления его происхождения. Несмотря на сообщения телеканала о возникшей панике, опубликованные видеозаписи показывают, что люди вели себя спокойно, осматривая и даже трогая находку.

Подобные инциденты не редкость для черноморского побережья Турции, где ранее уже находили беспилотники и безэкипажные катера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на болгарском пляже у села Лозенец обнаружили разведывательный беспилотник.

Несколькими днями ранее отдыхающие в турецкой провинции Дюздже заметили похожий на БПЛА странный объект.

До этого сотрудники береговой охраны извлекли из воды неопознанный дрон у побережья Сакарьи.