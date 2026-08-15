Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Склад стройматериалов загорелся в подмосковных Химках
В деревне Елино в Московской области произошло возгорание пристройки на территории строительного магазина, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
Огонь вспыхнул на территории строительного магазина, в деревне Елино городского округа Химки, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Площадь пожара составила 95 квадратных метров. 16.22 мск – локализация пожара на всей площади», – добавили там.
К ликвидации возгорания привлечены 26 человек и девять единиц техники. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.
В середине июля крупный пожар вспыхнул в складском помещении в подмосковном Серпухове.
В мае огонь охватил 5 тыс. квадратных метров склада в селе Белый Раст.