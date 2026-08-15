Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Ударные дроны сожгли пункт заправки ВСУ под Харьковом
ВС России сожгли пункт заправки техники ВСУ в Харьковской области
Операторы беспилотников армии России успешно ликвидировали важный логистический узел неприятеля, расположенный в населенном пункте Вербовка.
Вооруженные силы России нанесли точный удар по объекту украинских войск в Харьковской области. Целью атаки стала инфраструктура, обеспечивающая горючим силы ВСУ, сообщает Минобороны.
В результате грамотных действий был полностью сожжен пункт заправки военной техники в населенном пункте Вербовка. Эту боевую задачу успешно выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские беспилотники также сожгли автозаправку противника в Харькове.
Ранее армия России в той же области уничтожила крупное хранилище горючего. А в июне дроны-камикадзе нанесли удары по базе горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области.