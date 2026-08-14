ВС России поразили ж/д станцию порта Измаил и буксиры у Николаева

Tекст: Вера Басилая

Российские войска нанесли точные удары по объектам логистики противника. Вечером 13 августа беспилотные летательные аппараты атаковали железнодорожную станцию порта Измаил. Этот узел активно использовался для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов, а также горючего для нужд ВСУ, следует из сообщения в Max Минобороны.

Юго-западнее Николаева ударные дроны поразили два судна типа «морской буксир». Известно, что они сопровождали в украинские порты сухогрузы с западным вооружением.

Накануне российские ударные беспилотники атаковали командные пункты ВСУ в дунайских портах Рени и Измаил.

В начале августа военные поразили переоборудованный морской буксир и два сухогруза с оружием в Николаеве.

В июле армия России уничтожила склады хранения водных дронов в порту Измаила.