Вандалы осквернили мемориал Второй мировой войны в Вашингтоне

Неизвестные исписали краской вашингтонский мемориал Второй мировой войны

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на Национальной аллее в столице США, передает Asssociated Press.

В Министерстве внутренних дел страны заявили: «Наша парковая полиция находится на месте происшествия, расследование продолжается. Общественность должна знать, что мы найдем человека, ответственного за этот отвратительный поступок».

Представители некоммерческой организации, обслуживающей памятник, решительно осудили произошедшее. Они подчеркнули, что комплекс в честь не вернувшихся домой солдат нельзя использовать в качестве холста для вандализма.

В организации ветеранов зарубежных войн назвали действия хулиганов глубоким неуважением и пощечиной семьям военных.

Памятник расположен к востоку от отражающего бассейна Мемориала Линкольна. Ранее в этом году из-за неудачного ремонта в водоеме облез синий герметик и появились зеленые водоросли. Тогда президент Дональд Трамп обвинил в технических проблемах вандалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с мемориала Великой Отечественной войны в Гюмри.

В мае во Франции злоумышленники облили розовой краской исторический американский танк.

В День национальной памяти жертв Второй мировой войны хулиганы осквернили памятник в центре Амстердама.