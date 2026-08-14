Тело десятилетнего ребенка нашли в реке на Сахалине

СК: Тело десятилетнего мальчика нашли в реке Алат на Сахалине

Tекст: Антон Антонов

Следственные органы Следственного комитета России по Сахалинской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает ведомство в «Максе».

По предварительным данным, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, взял минитрактор и уехал кататься по лесной местности. Спустя время транспортное средство нашли перевернутым в реке Алат, а в воде рядом с ним обнаружили тело ребенка.

Следователь провел осмотр места происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Также допрашиваются свидетели, выполняются другие следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели подростков на реке Ингода.

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