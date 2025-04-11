В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
В Казахстане блогер получил пять лет ограничения свободы за русофобскую песню
В Казахстане блогер получил пять лет ограничения свободы за оскорбление русских
В Казахстане блогера-сатирика Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию в своем паблике нецензурной песни «Йоу, орыстар», оскорбляющей русских как этнос.
Суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил блогера-сатирика Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, передает ТАСС.
Песня, под названием «Йоу, орыстар» (Йоу, русские), оскорбляла русских как этнос и сопровождалась нецензурной лексикой.
В пресс-службе городского суда Алма-Аты отметили, что наказание не связано с лишением свободы, но к нему добавлено лишение права заниматься определенной деятельностью. В суде подчеркнули, что действия Енсебека подрывают межэтническое согласие и единство народа Казахстана.
Суд посчитал, что текст песни направлен на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей другого этноса, что является недопустимым в Казахстане.
Ранее в январе полиция Алма-Аты задержала блогера-сатирика Темирлана Енсебека после того, как он разместил песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания розни.
Социальная сеть TikTok удалила песню с русофобским содержанием после жалобы властей Казахстана из-за нецензурной брани в адрес русских.
Спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных ценностей, и связь между народами не может быть подорвана ложными провокациями.