В Казахстане блогер получил пять лет ограничения свободы за русофобскую песню

В Казахстане блогер получил пять лет ограничения свободы за оскорбление русских

Tекст: Вера Басилая

Суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил блогера-сатирика Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, передает ТАСС.

Песня, под названием «Йоу, орыстар» (Йоу, русские), оскорбляла русских как этнос и сопровождалась нецензурной лексикой.

В пресс-службе городского суда Алма-Аты отметили, что наказание не связано с лишением свободы, но к нему добавлено лишение права заниматься определенной деятельностью. В суде подчеркнули, что действия Енсебека подрывают межэтническое согласие и единство народа Казахстана.

Суд посчитал, что текст песни направлен на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей другого этноса, что является недопустимым в Казахстане.

Ранее в январе полиция Алма-Аты задержала блогера-сатирика Темирлана Енсебека после того, как он разместил песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания розни.

Социальная сеть TikTok удалила песню с русофобским содержанием после жалобы властей Казахстана из-за нецензурной брани в адрес русских.

Спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных ценностей, и связь между народами не может быть подорвана ложными провокациями.