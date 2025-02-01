Захарова напомнила о важности единства народов России как официальной ценности

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что единство народов России является одной из традиционных ценностей, официально закрепленных в стране.

Захарова отметила, что связи между народами России и партнерами по СНГ насчитывают сотни лет и не могут быть подорваны провокациями из-за рубежа.

«Единство народов России – одна из официально закрепленных традиционных ценностей в нашей стране. Конечно, добрые отношения распространяются и на наших многовековых друзей, союзников и соседей по региону», – подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что в сети появилось видео, где молодые люди славянской внешности от имени России высказывают оскорбительные заявления в адрес мигрантов. Спецслужбы установили, что видео является провокацией, и его автором оказался уроженец Украины Николай Николаевич Кочмарик, который поддерживает ВСУ.

Захарова заявила, что подобные акции направлены на разжигание межнациональной розни, выразив возмущение тем, что такие провокации пытаются скрыть за ложными личинами и флагами.

Ранее TikTok удалил русофобскую песню после обращения властей Казахстана. Оскорбившую русскоязычную женщину блогершу из Казахстана Орманбаеву объявили в международный розыск.

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