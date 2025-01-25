Блогершу из Казахстана объявили в международный розыск за оскорбление русских

Оскорбившую русскоязычную женщину блогершу из Казахстана Орманбаеву объявили в международный розыск

Tекст: Вера Басилая

Департамент полиции Алма-Аты объявил Дану Орманбаеву в международный розыск. Решение принято на фоне расследования уголовного дела о разжигании межнациональной розни. Суд санкционировал заочное содержание под стражей, передает ТАСС.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление жительницы Алма-Аты, которая сообщила, что Орманбаева разместила в социальных сетях угрозы и оскорбления с признаками разжигания межнациональной розни. Полиция предоставила скриншоты переписки, где блогерша использует нецензурные выражения и угрожает убить заявительницу.

Дана Орманбаева известна как продюсер, телеведущая и писатель. Она автор книг «Мы не ругаем детей» и «Методы построения доверия в современной организации». Орманбаеву обвиняют в разжигании конфликтов на национальной почве.

Ранее в январе полиция Алма-Ате задержала блогера-сатирика Темирлана Енсебека. Он разместил песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания розни. Хотя Енсебек не является автором, полиция ведет розыск настоящего композитора.

Ранее учительницу из Ташкента оштрафовали за избиение русскоязычного школьника

В Финляндии родители школьников из Финско-русской школы обратились в полицию после публикации статьи в газете Iltalehti об «угрозе национальной безопасности».

